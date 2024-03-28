BirGün Web Koordinatörü Uğur Koç’a, 'cumhurbaşkanına hakaretten' 11 ay hapis cezası!
BirGün Web Servisi Yayın Koordinatörü Uğur Koç’a, sorumlu yazı işleri müdürü olduğu dönemde 'cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla açılan davada 11 ay 20 gün hapis cezası verildi. Ceza ertelendi.
HABER MERKEZİ
BirGün Web Servisi Yayın Koordinatörü Uğur Koç’a, sorumlu yazı işleri müdürü olduğu dönemde 'cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla açılan davada karar 5. duruşmada çıktı. Koç'a 11 ay 20 gün hapis cezası verilirken ceza ertelendi.
Uğur Koç hakkında, sosyal medyada dolaşıma giren suçlu bir şahsın AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın resmi önünde çekildiği fotoğrafın haberde kullanılması gerekçe gösterilerek 'cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla 3 Şubat 2023 tarihinde dava açılmıştı.
İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından görülen davanın bugün yapılan beşinci duruşmasında karar çıktı.
Uğur Koç'a 11 ay 20 gün hapis cezası verillirken ceza ertelendi.