BirGün Yayın Danışmanı Kardeşoğlu’na Psikiyatri Derneği’nden ödül

Türkiye Psikiyatri Derneği 2025 Ruh Sağlığı Basın Ödülleri, sahiplerini buldu. Gazetemiz BirGün’e bir ödül de Türkiye Psikiyatri Derneği’nden geldi.

BirGün Gazetesi Yayın Danışmanı Semra Kardeşoğlu, Birgün TV’de yayınlanan Prof. Dr. Bengi Semerci ile yaptığı ‘Toplumsal Şiddet ve Suça Sürüklenen Çocuklar’ adlı röportajıyla en iyi görsel medya haberciliği dalında ödüle layık görüldü. Ödüller, Ankara Sheraton Otel’de düzenlenen Türkiye Psikiyatri Derneği’nin 61. Ulusal Psikiyatri Kongresi açılış töreninde verildi.

Törende ödülünü alan Kardeşoğlu, şöyle konuştu:

“Çok zor koşullarda ayakta kalmaya çalışıyoruz. Yaşam hakkımız dahi güvence altında değil. Ruh sağlığımız ise vahim durumda. Antidepresan kullanımı sürekli artıyor. Böyle bir ortamda ruh sağlığı uzmanları ve bu alanda tüm çalışanları omzunda çok büyük bir yük var. Biz gazetecilerin, bu ülkede her şeye rağmen gazetecilik yapmakta inat eden tüm meslektaşlarımın yükü de azımsanamaz. Yoksulluk sınırında maaşlarla ayakta kalmaya çalışan ama her şeye rağmen gerçeği yazmayı tercih eden bu uğurda yargılanan tutuklanan tüm meslektaşlarımı selamlıyorum. Daha bugün BirGün yöneticileri İbrahim Aydın hapis; Uğur Koç ve Yaşar Gökdemir para cezasına çarptırıldı. Üstelik bir gazetede çıkan haberi alıntıladıkları için. Gazeteciliğin bedeli bu ülkede çok ağır. Ama her şeye rağmen gazetecilik yapmakta kararlı olanlar az değil. Ben bu ödülü tüm bedellerine rağmen gazetecilik yapmakta direnen genç meslektaşlarıma, gazetemize tüm emek verenlere ve Silivri’deki meslektaşlarım Ercüment, Fatih ve Furkan başta olmak üzere tüm tutuklu meslektaşlarıma adıyorum.”