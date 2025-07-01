BirGün yayınlayınca suç!

HABER MERKEZİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in adının geçtiği bir haber nedeniyle 8 Şubat 2025 günü gece 23.00 sıralarında gözaltına alınan BirGün yöneticileri hakkında iddianame hazırlandı. 5’er yıla kadar hapis talep edilen davanın ilk duruşması, dün saat 10.30’da görüldü. Mahkeme, esas hakkındaki mütalaa hazırlanana kadar davanın ertelenmesine karar verdi. Duruşma, 22 Eylül’e ertelendi. Öte yandan Uğur Koç ve Yaşar Gökdemir hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı kaldırılmadı.

5’er yıla kadar hapis talep edilen davanın ilk duruşması, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmayı RSF Türkiye temsilcisi Erol Önderoğlu, TGS ve gazeteciler takip etti.

“ARKADAŞLARIMIZ SUÇ İŞLEMEDİ”

BirGün Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aydın, haberde kimsenin hedef gösterilmediğini belirterek "Böyle bir suçlamayla yargılanmamız doğru değil. Kimseyi hedef göstermedik. Sabah gazetesinin yaptığı haberi haberleştirdik, bu suç değildir. Arkadaşlarımız suç işlemedi!" dedi.

birgun.net Yayın Koordinatörü Uğur Koç ise haberde kullanılan ‘seyyar giyotin’ tanımlamasının gazeteye değil CHP lideri Özgür Özel’e ait olduğunu ve bu yüzden tırnak içinde kullanıldığını vurguladı: "Kamuoyunu bilgilendirdik, bu suç değildir."

birgun.net Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yaşar Gökdemir ise "Sabah gazetesinin haberini haberleştirdik. Haberde Özgür Özel’in ifadesi aktarıldı, bu suç değildir. Haberimizde herhangi bir suç unsuru yoktur. Gazetemizde editöryal bağımsızlık var. Herhangi bir suç işlemedik" dedi ve birçok sitede yayımlanan Akın Gürlek haberlerini mahkemeye sunarak bunlar hakkında herhangi bir dava açılmadığını belirtti.

“DAVANIN HUKUKİ DAYANAĞI YOK”

Avukat Ali Deniz Ceylan ise müvekkillerine yöneltilen suçlamalarla ilgili şunları söyledi:

"Bu davanın herhangi bir hukuki dayanağı yoktur. BirGün Gazetesi muhalif diye mi hedef göstermiş oluyor. Akit’te yayınlanınca neden sorun olmuyor? Gazetecilerin hedef göstermekten yargılanması basın tarihi açısından kara lekedir."

Avukat Tolgay Güvercin, Takvim, Ekol TV ve Sabah gazetesinde yayınlanan Akın Gürlek ile ilgili haberleri mahkemede okudu ve şunları söyledi: "Bu haberlerde Akın Gürlek’in ismi ve fotoğrafı yayınlanmış. Operasyon yapılan örgütlerin isimleri verilmiş. Ziyaret etmesi haberleştirilmiş. Savcının suçlama konusu yaptığı iddiaların hepsi bu haberlerde var. Savcılık bunları suç olarak görmemiş. Burada yayınlananlar suç değil de BirGün gazetesinde yayınlanan haber mi suç? "

Avukat Güvercin, hakime, "Adil yargılanma ihlali yaptınız" dedi ve İbrahim Aydın’dan suçlama konusu açıklamadan beyan istendiğini, avukatının itirazına izin verilmediğini vurguladı.

Savcının dosyanın kendisine mütalaa için gönderilmesini talep ederek süre istemesinin ardından hakim davayı 22 Eylül saat 11.00’e erteledi.