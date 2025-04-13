BirGün yazarı, akademisyen Uğur Kutay hakkında yetkisizlik kararı

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Öğretim Üyesi ve BirGün yazarı Dr. Uğur Kutay'a ‘dini değerlere hakaret’ ettiği iddiasıyla açılan soruşturmaya ilişkin dosya, görevsizlik kararı nedeniyle rektörlüğe gönderildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) öğretim görevlisi ve BirGün yazarı Uğur Kutay hakkında "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçunu işlediği iddiasıyla yapılan şikayet üzerine 2022 yılında soruşturma başlatılmıştı.

Şikayeti inceleyen savcılık, "2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu" kapsamında, Kutay hakkında ceza soruşturması yapma yetkisinin ilgili üniversitenin rektörlüğünde olması gerekçesiyle "görevsizlik" kararı verdi.

İlgili dosya Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne gönderildi.

NE OLMUŞTU?

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Öğretim Üyesi ve BirGün yazarı Dr. Uğur Kutay’a 5 Aralık 2022'de verdiği “senaryo yazımı” dersindeki konuşması nedeniyle YTÜ tarafından da soruşturma açılmıştı. Birkaç öğrencinin rektörlüğe verdiği dilekçeden sonra üniversite yönetimi, Kutay’ın verdiği dersler elinden alınmıştı.

Üniversitedeki soruşturmanın ardından camiye namaza gelen bir grup, okul içinde tekbir getirerek Uğur Kutay'ı hedef gösterip yürüyüş gerçekleştirmişti.

9 Aralık 2022'de Kutay hakkında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştu.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Uğur Kutay hakkında, “halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağıladığı" iddiasıyla 18 Aralık 2022'de soruşturma başlatılmıştı.

Savcılık, suç duyurusu üzerine Kutay hakkında "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan soruşturma başlatmıştı.

Şikayetleri inceleyen savcılık, "2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu" kapsamında, Kutay hakkında ceza soruşturması yapma yetkilisinin ilgili üniversite rektörlüğü olması nedeniyle "görevsizlik" kararı vererek dosyayı Yıldız Teknik Üniversitesine göndermişti.