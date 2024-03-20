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BirGün yazarı Attila Aşut gözaltına alındı

BirGün gazetesi yazar Attila Aşut Ankara'daki evinde gözaltına alınarak ifade vermeye götürüldü.

Medya
  • 20.03.2024 11:58
  • Giriş: 20.03.2024 11:58
  • Güncelleme: 20.03.2024 12:11
Kaynak: Haber Merkezi
BirGün yazarı Attila Aşut gözaltına alındı

BirGün gazetesi yazarı Attila Aşut Ankara'daki evinde gözaltına alındı.

Aşut'un ifade vermek üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldüğü bilgisine ulaşıldı. 

Konuya ilişkin BirGün gazetesinden yapılan açıklamada sürecin avukatlar tarafından takip edildiği bilgisi paylaşıldı. 

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