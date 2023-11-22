BirGün yazarı Ayça Söylemez, bakan yardımcısının şikayetiyle yargılanıyor

Gazeteci Ayça Söylemez, Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek ağır ceza mahkemesi hakimi olduğu sırada kaleme aldığı 'Yetenekli hakim bey’ başlıklı yazısı nedeniyle yargılanmaya başladı. Duruşma savcısı verdiği mütalaada Söylemez'in hapsini istedi.

BirGün yazarı Ayça Söylemez, Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek’in şikayetiyle bugün hakim karşısına çıktı.

18 Şubat 2020’de BirGün’de kaleme aldığı "Yetenekli hakim bey" yazısı gerekçe gösterilerek hakkında dava açılan Söylemez, "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" ile suçlanıyor.

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Söylemez avukatı Güçlü Sevimli ile birlikte katılırken, Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu duruşmayı takip etti.

Söylemez, yazının kaleme alındığı dönem İstanbul’da ağır ceza mahkemesi başkanı olan Akın Gürlek’in yargıladığı HDP’nin önceki Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, gazeteci Canan Coşkun, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) üyesi avukatlar, Barış Akademisyenleri ile Sözcü gazetesi yöneticisi ve yazarlarının kamuoyunca tanındığını, bu isimlerin kamuoyunu ilgilendirdiğini ve haber değeri olduğunu söyledi.

Söylemez, savunmasında yazıdaki tüm bilgilerin kamuya açık görülen davalardaki beyanlardan ibaret olduğunu vurguladı.

Söylemez, iddianamede öne sürülen 'ifşa' suçlamasını “Yazılarımın hepsi ifade özgürlüğü kapsamında. Zaten aleni olmayan bir bilginin kamuya ifşası da söz konusu değil” diyerek reddetti.

GÜRLEK’İN ŞİKAYETİYLE YARGILANAN GAZETECİLER

Ardından avukatı Güçlü Sevimli söz aldı. Sevimli, Akın Gürlek’in şikayetiyle yargılanan başka gazetecilerin davalarına atıf yaptı.

Canan Coşkun, Barış Pehlivan, Buse Söğütlü davalarından örnekler verdi ve beraat ettiklerini hatırlattı.

Ayrıca Ankara’da savcı Yüksel Kocaman’ın şikayetiyle yargılanan Alican Uludağ’ın istinafa giden dosyasını mahkemeye sundu. Sevimli, istinafın beraat kararında atıf yaptığı Yargıtay, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını hatırlattı.

SAVCI CEZA İSTEDİ

Mahkeme başkanı Yusuf Polat, duruşma savcısı Egemen Savun’dan mütalaa vermesini istedi. Savun, mütalaasında Akın Gürlek’in mağdur olduğunu savunarak Söylemez’in cezalandırılmasını istedi.

Bunun üzerine Söylemez’in avukatı Sevimli mütalaaya karşı savunma için süre istedi. Mahkeme de bir sonraki duruşma tarihi olarak 19 Mart 2024 saat 10.00’u kararlaştırdı.