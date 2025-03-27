BirGün yazarı Barış İnce serbest bırakıldı

İzmir'de aralarında BirGün yazarı Barış İnce'nin de bulunduğu gözaltında adliyeye sevk edildi.

24 Mart'ta gözaltına alınan Barış İnce ve gözaltındakilerin emniyetteki ifade işlemleri tamamlanmıştı.

Aralarında İnce ve SOL Partili Mehmet Duman'ın da bulunduğu gözaltındaki yurttaşlar, bugün saat 15.30 sıralarında elleri kelepçeli bir şekilde adliyeye getirildi.

Barış İnce, savcılık tarafından serbest bırakıldı.

"İZMİR'DEKİ GAZETECİLER SERBEST BIRAKILMALI"

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) temsilcisi Erol Önderoğlu, “İstanbul’daki gazeteci arkadaşımızın tahliye kararından teselli duyuyoruz. Yine muazzam bir haksızlık sonucu İzmir’de gözaltına alınan ve gözaltında dördüncü günlerini yaşayan meslektaşlarımızın da bir an önce bırakılmasını talep ediyoruz. Gazeteciliğe dokunulamaz!" dedi.

Önderoğlu, şunları söyledi: "Gazetecilerin toplu tutuklanması gibi toplu tahliyesi de, mesleki dayanışmanın önemini bir kez daha ortaya çıkarırken, gazeteciliğin ve toplumsal rolünün kasıtlı, skandal bir tarzda hedef alınmasını gün yüzüne çıkardı. Bu kabul edilemez! İzmir’deki meslektaşlarımızın da tahliyesini talep ediyoruz."

İZMİR'DE PROTESTO DÜZENLENDİ

İzmir’de gazeteciler Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya gelerek Gazetecilik Suç Değildir’ dedi. İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC), Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), Basın Özgürlüğü ve Medya Araştırmaları Derneği (BAMAD), Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) ve Türkiye Foto Muhabirleri Derneği (TFMD) çağrısıyla düzenlenen eylemde gazetecilere destek verildi. Açıklamaya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da katıldı.

azeteci meslek örgütleri tarafından yapılan açıklamalarda, gazetecilere destek mesajı gönderildi ve gözaltındakilerin serbest bırakılması talep edildi.

7 GAZETECİYE TAHLİYE KARARI

Saraçhane eylemlerini izlediği için 2 gün önce (25 Mart) tutuklanangazeteciler AFP muhabiri Yasin Akgül, İBB foto muhabiri Kurtuluş Arı, NOW Haber muhabiri Ali Onur Tosun, Zeynep Kuray, Hayri Tunç, Gökhan Kam ve Bülent Kılıç hakkında tahliye kararı verildi.