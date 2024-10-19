BirGün Yazarı Doğan Tılıç: Haberinize su katıldığında da itiraz etmelisiniz

BİRGÜN/ FRANKFURT

"FBM24 Reading'dir" - (Oku. Düşün. İlişkilendir) temasıyla kapılarını açan 76. Frankfurt Uluslararası Kitap Fuarı, devam ediyor.

Yayın hakları ve telifler konusunda en önemli uluslararası merkezi iddiasını sürdürüen Frankfurt Kitap Fuarı'nın bu yılki onur konuğu İtalya oldu. Fuara 100 kadar ülkeden 7 binden fazla yayıncı, 10 bin gazeteci katılırken toplam 200 binin üzerinde ziyaretçi bekleniyor.

BirGün gazetesi de geçtiğimiz yıllarda olduğu yine standı, özel sayısı, yazar okur buluşmaları ile etkinlikleriyle fuarda yerini aldı.

Fuar programı çerçevesinde Frankfurt'un önemli mekanlarından Schirn Kunsthalle'de düzenlenen "Bağımsız gazeteciliğin sorunları ve basın özgürlüğü" konulu bir panele, BirGün yazarı Prof. Dr. L. Doğan Tılıç; die taz gazetesinden Lisa Schneider ve DVJ-Hessen'den Sylvia Kuck katıldı.

SAVAŞ UÇAĞI YAPANLAR HABER DE ÜRETİYOR

Dünya çapında yapılan ve en güvenilir kişilerin bilim insanları, doktorlar ve öğretmenler, en güvenilmeyenlerin ise din adamları, politikacılar ve gazeteciler ortaya koyan araştırma sonucu aktaran Doğan Tılıç, bunun tartışılması gerektiğini söyledi.

Gazeteciliğe güvensizliğin temelinde medya sahiplik yapısının olduğunu savuna Tılıç, savaş uçağı da üreten on kadar uluslararası tekelin medyanın büyük kısmını elinde tuttuğuna ve Irak işgaline giden yolda ABD'nin en önemli gazetelerinin haberlerine dikkat çekti. Tılıç, "Bir şirketler yapısı ki bir tarafta silah diğer tarafta haber üretiyor. Böyle bir yapının haberine nasıl güveneceksiniz" dedi. Doğan Tılıç, Gazze'de 60'ın üzerinde gazeteci öldürüldüğünü ancak dünyanın buna tepki göstermediğini kaydetti.

"VATANDAŞIN DA PROBLEMİ"

Doğan Tılıç konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Gazeteciliğin problemleri sadece bizim sorunumuz değil. Gazeteciliğin problemi en az bizim olduğu kadar, vatandaşın da sorunu. Bugünün dünyası artık Atina'da Agora'da toplantığımız, herkesin herşeyi konuşup el kaldırarak kararlar verdiği, doğrudan demokrasi problemi değil. Bugünün dünyasında bir demokrasinin olabilmesi için mutlaka iyi ve doğru enforme edilmiş vatandaşlar olması lazım. İyi ve doğru bilgilendirilmiş vatandaşların olması iyi gazetecilikten, doğru bilgi verenden medyadan geçiyor. O zaman biz bu dev medya grupları karşısında, yerel medyada globala karşı yerel gazeteleri, bağımsızları, gazeteci örgütlerini biraraya getirip bir dayanışma içerisinde birlik yaparsak, sütüne su katıldığında, arabasının motorunda küçük bir bozuk çıktığında itiraz eden siz vatandaşlar, haberinize su katıldığında itiraz edip doğru haberi talep ederek bizimle birlikte olursanız ancak oradan bir demokrasi, oradan daha sağlıklı bir toplum çıkarabiliriz."

die taz gazetesi Ortadoğu Temsilcisi Lisa Schneider de panelde, İsrail'in Beyrut saldırısı sırasında bombardımanın bulunduğu yere yaklaşmasıyla birlikte büyük korkular yaşadığını aktardı. Taz gazetesinde örneğin Filistin konusunda çok farklı görüşlerin yer aldığını kaydeden Schneider, bunun düşünce özgürlüğüne katkısı olduğunu söyledi. Hessen Radyo Televizyon (HR) çalışanı ve gazeteciler örgütü DVJ-Hessen temsilcisi Sylvia Kuck ise pek çok çalışanın Rusya'nın işgaliyle birlikte savaşı çatışma bölgesi yerine Kiev'den takip etmek zorunda kaldığını söyledi. Gazetecilerin Alman kamu kurumlarında dahi güvencesiz çalışma koşullarına sahip olmalarına dikkat çeken Kuck, İslam karşıtı gösteriler sırasında (Pegida) ve arkasından gelen siyasi etkinliklerde gazetecilerin yanlarına güvenlik personeli almak zorunda kaldıklarını kaydeden Kuck, gazetecilerin internet üzerinden hedef alındığını da söyledi.

TARİKAT, CEMAAT VE MAFYA KONUŞULACAK

Kitap fuarı BirGün standında yazarlar Prof. Dr. L. Doğan Tılıç, Barış İnce, Haydar Ergülen ve İsmail Arı okurlarıyla buluşup kitaplarını imzaladılar.

BirGün gazetesinin fuara özel Türkçe ve Almanca sayısı da fuarda okurlara ulaştırıldı.

Frankfurt Türk Halkevi'nde (Werrastraße 29, 60486 Frankfurt) gerçekleşecek Tarikat, Cemaat, Mafya Ortaklığında Rejime Karşı Birleşik Devrimci Mücadele" konulu BirGün gazetesinin etkinliğinde ise Sol Parti Sözcüsü İsmail Hakkı Tombul ile Gazeteci İsmail Arı konuşacak