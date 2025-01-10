BirGün yazarı Nakıpoğlu tehdit edildi!

BirGün yazarı Avukat Selin Nakıpoğlu, üstlendiği kadın hakları ve kadın cinayetlerine yönelik davalar nedeniyle kimliği bilinmeyen kişilerce tehdit edildiğini açıkladı.

Nakıpoğlu, ofisine gelen aramalar, gönderilen mailler ve sosyal medya üzerinden yapılan tehditlere yönelik suç duyurusunda bulundu.

Nakıpoğlu hem kendine yönelik hem de katledilen kadınların hedef alındığı tehdit mesajlarına ilişkin “hakaret”, “tehdit”, “iftira”, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama”, “nefret söylemi ve ayrımcılık” ila “kişinin hatırasına hakaret” suçlamalarıyla suç duyurusunda bulundu.

Yapılan tehditlerin ilk olmadığına dikkat çeken Nakıpoğlu, yaşananların sistematikleştiğini ve 10 yılı aşkın süredir çeşitli şekilde devam ettiğini ifade etti.

Nakıpoğlu, erkek şiddetine maruz kalan ve katledilen kadınlara ilişkin sosyal medya paylaşımlarının, BirGün’de yer alan köşe yazılarına ilişkin tehdit ve hakarete maruz kaldığını söyledi.

Ülkedeki cezasızlık politikalarının yaşananları körüklediğine dikkat çeken Nakıpoğlu şunları söyledi:

“Erkek şiddetine maruz kalan kadınların ve çocukların dosyalarına ilişkin etkin ve etkili soruşturma yapılmadığı gibi hak savunucuları için de durum böyle. İktidara bir söz söylendiğinde çalışan yargı mekanizmaları ne yazık ki bizler için çalışmıyor. Bu durumu herkesin görmesi lazım. Erkek şiddeti sebebiyle aramızda olmayan kadınlara da hakaret edildi ve bu sebeple onların hatırası için de bu suç duyurusunu yaptım. Esas sorun bunun sürekli olması ve failinin ortaya çıkarılmaması.”