BirGün yazarı Timur Soykan, 'gazetecilere uygulanmayacak' denilen dezenformasyon yasasından hakim karşısına çıktı!

BirGün yazarı Timur Soykan, "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "suç işlemeye alenen tahrik etme" suçlamalarıyla açılan davanın ilk duruşmasında hakim karşısına çıktı.

İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Timur Soykan ve avukatı Enes Hikmet Ermaner hazır bulundu.

Duruşmada savunmasını yapan Soykan, "Dava konusu paylaşımlarımda belediyelere yönelik operasyonlara karşı düşüncelerimi ifade ettim. Bu benim anayasal hakkımdır. Ama bana yönelik suçlama 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak.' Bu paylaşımlarım bir bilgi değil, haber değildir. Fikirlerimden dolayı böyle bir suçlamayla muhatap olmamam gerekirdi" ifadelerini kullandı.

Savunmasında "suç işlemeye alenen tahrik etme" suçlamasına da yanıt veren Soykan, "Tweetlerimde halkın haklarının koruması gerektiğini ifade ettim. Bunun nasıl bir şekilde suça teşvik olduğunu anlamış değilim. Suçlamaları kabul etmiyorum, düşüncelerimin arkasındayım" vurgusunda bulundu.

Soykan, savunmasının sonunda beraatini talep etti.

Soykan'ın avukatı Enes Hikmet Ermaner ise her iki paylaşımın düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu kaydetti ve Soykan'ın beraatini talep etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme, Timur Soykan hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının devamına karar verdi.

Esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için dosyanın iddia makamına gönderilmesine karar veren mahkeme, duruşmayı 16 Haziran'a erteledi.

NE OLMUŞTU?

Yazarımız Timur Soykan, CHP'li belediyelere yönelik operasyonları eleştiren sosyal medya paylaşımları yapmıştı.

Soykan, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tuttere'nin gözaltına alınması üzerine yaptığı paylaşımda, "Darbe sürüyor. Halkın iradesi gasp ediliyor. Sandığın manası kalmıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Yeni gözaltı haberleri üzerine de "‘Seçimde AKP’yi yenmek’ suç olarak yasalara girsin. Böylece halen yargı varmış gibi davranmak külfetinden kurtulurlar." ve "Rejim, toplumu yolsuzluk operasyonlarına ikna etmek gibi bir derdinin kalmadığını ilan ediyor. Halka ‘Benim dışımda bir iktidarı seçemezsin. Esirimsin’ diyor. Halk ya bu baskıya boyun eğerek rejimin kölesi olacak, daha da yoksullaşacak ya da özgürlüğünü, haklarını, ülkesini savunacak" eleştirisini yazmıştı.

Paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına alınan Soykan, tutuklama talebiyle sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nden adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.