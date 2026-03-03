BirGün yazarı Zafer Arapkirli hakkında beraat kararı

BirGün yazarı ve BirGün TV programcısı Zafer Arapkirli'nin, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla yargılandığı davanın karar duruşması bugün Çağlayan’daki 60. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Zafer Arapkirli ve avukatları duruşmada hazır bulundu.

Savcılık, mütaalasında Arapkirli’nin “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçundan cezalandırılmasını istedi.

Esas hakkındaki savunması sorulan Arapkirli, "Suça konu paylaşımda herhangi bir hakaret içerikli cümle yoktur, burada yargılanmamın sebebi kötü giden bir yönetime karşı eleştiride bulunduğumuz için iyi ve kötü çatışmasında iyi tarafta olduğumuz için hakkımızda haksız şekilde davalar açılmaktadır. Beraatimi talep ederim" dedi.

BERAAT KARARI

Mahkeme, üzerine atılı suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle Zafer Arapkirli'nin beraatine karar verdi.

NE OLMUŞTU?

BirGün yazarı Zafer Arapkirli hakkında sosyal medya paylaşımı nedeniyle “Cumhurbaşkanı’na hakaret” iddiasıyla dava açılmıştı.

Soruşturma, iktidar yanlısı Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük’ün, Arapkirli’nin paylaşımını hedef göstermesi üzerine başlatılmıştı.

Küçük, "Bu adam bu lafları Cumhurbaşkanı'nı kast ederek yazıyor… Emniyet ve savcılıklar gereğini yapmalı" ifadeleriyle Arapkirli'yi hedef göstermişti.