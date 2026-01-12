BirGün yazarı Zafer Arapkirli iki ayrı davada hâkim karşısına çıkacak

BirGün yazarı ve BirGün TV’de Medyaterapi programının sunucusu Zafer Arapkirli, 13 Ocak Salı ve 15 Ocak Perşembe günü, yargılandığı davalar kapsamında Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde olacak.

Arapkirli’nin “Cumhurbaşkanı’na hakaret” iddiasıyla yargılandığı davanın ilk duruşması 25 Kasım 2025 tarihinde Çağlayan’da görülmüştü.

İstanbul Adliyesi 60. Asliye Ceza Mahkemesi, Arapkirli’nin savunmasını dinledikten sonra bir sonraki duruşmayı 13 Ocak 2026’ya (yarın) saat 10.50’ye ertelemişti.

Mahkeme heyeti, Cumhurbaşkalığı’nın davaya katılma talebini kabul ederken Arapkirli’nin avukatlarının Adalet Bakanlığı ve TBMM Adalet Komisyonu’na müzekkere yazılması talebini ise reddetmişti.

Arapkirli, 15 Ocak’ta ise “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik ve Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yaymak” suçlamasıyla yargılanacak.

Davanın açılma nedeni, önce Sivas Cumhuriyet Savcılığı’na yapılan bir şikâyet ve verilen görevsizlik kararı üzerine İstanbul Savcılığı’na yönlendirilen dosya.

Zafer Arapkirli, davaya konu olan X paylaşımında, Suriye’de Esad yönetiminin devrilmesinin ardından başlayan iç çatışmalar döneminde bazı bölgelerde Alevi köylerinin basılması ve katliam olaylarına ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu.

Bu dava 15 Ocak Perşembe günü saat 11.45’te İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlanacak.