BirGün yazarı Zafer Arapkirli'nin yargılandığı dava ertelendi

BirGün yazarı ve hafta içi her gün BirGün’de yayımlanan Medyaterapi programının sunucusu gazeteci Zafer Arapkirli’nin, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamalarıyla yargılandığı davanın ilk duruşması bugün İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Mahkeme heyeti, dosyanın esasına ilişkin mütalaanın hazırlanması için duruşmayı 26 Şubat saat 13.50’ye erteledi.

"SUÇ YARATMAYA YÖNELİK İDDİANAMALER"

Zafer Arapkirli'nin yargılandığı davanın açılma nedeni, önce Sivas Cumhuriyet Savcılığı’na yapılan bir şikâyet ve verilen görevsizlik kararı üzerine İstanbul Savcılığı’na yönlendirilen dosya.

Arapkirli, davaya konu olan X paylaşımında, Suriye’de Esad yönetiminin devrilmesinin ardından başlayan iç çatışmalar döneminde bazı bölgelerde Alevi köylerinin basılması ve katliam olaylarına ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu.

Kendisine söz konusu paylaşımları sorulan Arapkirli, savunmasında iddialar için "Zorlama ihbarlarla ve ortada gerçekten 'suç olmadan suç yaratmaya yönelik iddianamelerle' cezalandırmam isteniyor" dedi.

"ATFEDİLEN SUÇUN TAM TERSİNİ YAPTIM"

Paylaşımında Lazkiye ve Tartus’ta yaşanan saldırıları, Türkiye’de Çorum, Maraş ve Sivas’ta yaşanan Alevi katliamlarıyla birlikte anmasının amacının, bu tür suçların tekrar etmemesi yönünde toplumsal hafızayı canlı tutmak olduğunu söyleyen Arapkirli, katliamları lanetleyen bir ifadenin tersine çevrilerek suçlama konusu yapılmasını “akıl dışı” olarak nitelendirdi.

Kendisinin değil, bu tür saldırıları gerçekleştirenlerin toplumu kin ve düşmanlığa sürüklediğini ifade eden Arapkirli, açılan davaların bağımsız gazetecilere yönelik bir susturma girişimi olduğunu dile getirdi.

Savunmasında yargıya da çağrıda bulunan Arapkirli, bu tür davaların Türkiye’yi hak ve özgürlükler alanında daha da geriye götürdüğünü belirterek, “Atfedilen suçun tam tersini yaptım” dedi ve beraatini talep etti.