BirGün yazarı Zafer Arapkirli'nin yargılandığı dava ertelendi: Savcılık'tan ceza talebi

Sosyal medya paylaşımı nedeniyle “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla yargılananan BirGün Yazarı ve Medyaterapi programının sunucusu Zafer Arapkirli, “Cumhurbaşkanı'na hakaret” iddiasıyla yargılandığı davada bugün hâkim karşısına çıktı.

Arapkirli için savcılık esas hakkında mütalaasında, “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük’ün sosyal medya üzerinden yaptığı ihbarın ardından açılan davanın ikinci duruşması İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi’nce devam edildi.

Duruşmada Arapkirli’nin müdafii Kemal Aytaç hazır bulunurken, Arapkirli katılmadı.

Esas hakkında mütalaasını sunan duruşma savcısı, Arapkirli’nin “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçundan cezalandırılmasını istedi.

Avukat Aytaç, mütalaaya itiraz etti.

Bir sonraki duruşma, mütalaaya karşı beyanların alınması için 3 Mart’a ertelendi.

BİR DAVA DA 15 OCAK'TA

Arapkirli, 15 Ocak’ta ise “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik ve Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yaymak” suçlamasıyla yargılanacak.

Davanın açılma nedeni, önce Sivas Cumhuriyet Savcılığı’na yapılan bir şikâyet ve verilen görevsizlik kararı üzerine İstanbul Savcılığı’na yönlendirilen dosya.

Zafer Arapkirli, davaya konu olan X paylaşımında, Suriye’de Esad yönetiminin devrilmesinin ardından başlayan iç çatışmalar döneminde bazı bölgelerde Alevi köylerinin basılması ve katliam olaylarına ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu.

Bu dava 15 Ocak Perşembe günü saat 11.45’te İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlanacak.

Arapkirli'nin perşembe günü görülecek duruşması için dayanışma çağrısı yapıldı.

NE OLMUŞTU?

Soruşturma, iktidar yanlısı Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük’ün, Arapkirli’nin 23 Ekim 2024’te X hesabından yaptığı bir paylaşımı hedef göstermesi üzerine başlatılmıştı.

Arapkirli hakkında açılan davanın konusu, 23 Ekim 2024’te X’te yaptığı “ÇOK KÖTÜ BİR SENARİSTSİN… Zaten hep öyleydin” paylaşımı olmuştu.

Küçük, sözkonusu paylaşımı alıntılayarak Arapkirli’yi Cumhurbaşkanı’nı hedef almakla suçlamış ve “Emniyet ve yargımız bu kişi için gereğini yapmalı” ifadeleriyle Savcılığa çağrıda bulunmuştu.

Zafer Arapkirli'nin “Cumhurbaşkanı’na hakaret” iddiasıyla yargılandığı dava Çağlayan’da görülen dava 13 Ocak 2026’ya 10.50’ye ertelenmişti.

Mahkeme, Cumhurbaşkalığı’nın davaya katılma talebini kabul ederken Arapkirli’nin avukatlarının Adalet Bakanlığı ve TBMM Adalet Komisyonu’na müzekkere yazılması talebini ise reddetmişti.