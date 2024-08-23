BirGün yazdı, 18 aydır yakalanmayan firari müteahhit yakalandı!

Deprem felaketinde Maraş’ın Onikişubat ilçesindeki Palmiye Sitesi de yerle bir oldu. Altı bloklu sitenin üç bloku yıkıldı, 150 yurttaş yaşamını yitirdi ve 16 kişi de yaralandı. Sitenin müteahhidi Ali Babaoğlu için depremden 6 gün sonra, 12 Şubat 2023’te tutuklama kararı verildi. Ancak 18 boyunca rağmen, “Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmakla” suçlanan Babaoğlu “yakalanmadı.”

BirGün’ün 21 Ağustos’ta “150 kişinin katili notere gitmiş!” başlığıyla Babaoğlu’nun elini kolunu sallayarak gezip İzmir’de notere gittiğini ortaya çıkarmasının ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. 18 aydır yakalanmayan Babaoğlu, bugün İzmir Emniyeti’ne bağlı polis ekipleri tarafından yakalandı.

NE OLMUŞTU?

Babaoğlu, depremden bir yıl sonra, 9 Şubat 2024’te İzmir’deki Karşıyaka 7. Noterliği’ne giderek oğlu Mustafa Babaoğlu’na gayrimenkulleri ve araçların satışı ile banka işlemleri gibi birçok konuda vekâlet verdi. Ali Babaoğlu’nun imzasının da yer aldığı vekâletname, öğle tatilinin başladığı 12.00 ile 13.40 saatleri arasında hazırlandı.

Skandalın ortaya çıkmasının ardından İzmir’deki polis ekiplerine araştırma yaptırıldı. Polisin mahkemeye gönderdiği araştırma tutanağında, “Olay tarihine ilişkin kamera görüntüleri noterden talep edilmiş, tarafımıza teslim edilen kamera görüntülerinin incelenmesi neticesinde kamera görüntüsünün sağlıklı bir şekilde oynatılamadığı görülmüştür. Şüpheli Babaoğlu’nun notere giriş görüntüsünün incelenmesi de mümkün olmamıştır” denildi.

BirGün’ün edindiği bilgilere göre ise yakalama kararı olan şahısların noter işlemi sırasında emniyetin sistemine uyarı gidiyor. Ancak Babaoğlu’nun yaklaşık bir saat 40 dakika noterde bulunmasına rağmen polis ekipleri notere giderek işlem yapmadı.

Öte yandan Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından binanın yıkılma nedenlerine ilişkin Konya Teknik Üniversitesi’nden beş akademisyene bilirkişi raporu hazırlatıldı. Raporda, binanın yıkımında Babaoğlu’nun asli kusurlu olduğu vurgulandı.