BirGün yazdı, Rize'deki maden sahası ihalesi iptal edildi

Rize’nin Ardeşen ilçesine bağlı Tunca Beldesi’nin kömür ve petrol aramaları için maden alanı olarak ilan edilmesinin ardından açılan ihale iptal edildi.

İhalenin iptal edildiğini AKP Rize Milletvekili Harun Mertoğlu duyurdu. Mertoğlu, açıklamasında bölge halkının ve ilgili paydaşların görüşlerini dikkate aldıklarını söyledi.

BİRGÜN YAZMIŞTI

BirGün, 3 Mart’taki “Maden sevdası!” başlıklı haberinde Tunca Beldesi’nin kömür ve petrol aramaları için maden alanı olarak ilan edildiğini yazmıştı.