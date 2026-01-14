BirGün yazmıştı: Özel ilanla Erbaş’a kadro

Diyanet Vakfı’nın kurucusu olduğu İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Ekim 2025’te öğretim üyesi alım ilanı verdi. Üniversitenin ilanında, İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü için devamlı statüde çalıştırılmak üzere öğretim üyesi alınacağı belirtildi.

İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü’ne alınacak öğretim üyesinin unvanının profesör olacağı bildirildi. İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü, ilana başvuru için özel şartlar getirdi. Kadroya alınacak profesörün, Dinler Tarihi alanında doçent unvanını almış ve bu alanda bilimsel çalışmalar yapmış olması gerektiği kaydedildi.

ERBAŞ’A ÖZEL

Üniversite yönetimi öte yandan, ilana başvuracak kişiye, “Öğretim üyeliği tecrübesi” şartını da koştu. İlandaki şartların tamamının Diyanet İşleri Başkanlığı eski başkanı Ali Erbaş tarafından karşılanması dikkati çekti. İlan, “Erbaş’a özel ilan” olarak yorumlandı.

İTİBAR TARTIŞMASI

BirGün’ün gündeme getirdiği ilanın üniversite içinde de yankı buldu. Erbaş döneminde Diyanet’in itibar kaybettiğini savunan 29 Mayıs Üniversitesi akademik kadrosu, “Üniversitenin itibarı zarar görebilir” görüşünü öne sürdü. Bazı akademisyenlerin 29 Mayıs Üniversitesi bünyesindeki İslam Araştırmaları Merkezi’nin itibarının da zarar görebileceği endişesini de dile getirdiği savunuldu.

ERBAŞ’A ÜNİVERSİTEDE

Ali Erbaş’ın, tüm tartışmalara karşın 29 Mayıs Üniversitesi akademik kadrosuna girdiği öğrenildi. Üniversitenin internet sitesinin, “Akademik Kadro” bölümüne, Ali Erbaş’ın ismi yazıldı. Erbaş’ın üniversitenin sitesindeki profilinin, ilerleyen günlerde güncelleneceği bildirildi.

***

ÜNİVERSİTE İLE GÖRÜŞME

18 Eylül’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararının ardından Diyanet İşleri Başkanlığı koltuğunu devreden Erbaş’ın, görev süresi dolmadan önce 29 Mayıs Üniversitesi yönetimiyle görüştüğü öne sürüldü