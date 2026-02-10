BirGün yerine yanlış şirkete dava açtılar: Mahkeme yine de haberi erişime engelledi

BirGün’ün 6 Kasım 2025 tarihinde yayımlanan ‘Halka ne yedirdiniz?’ başlıklı haberi ‘tedbiren’ erişime engellendi.

Alpedo Dondurma, “Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nin yerli ve milli denilerek okullarda dağıtılan, kışlalarla kamu kurumlarına satılan Alpedo Dondurma’da insan sağlığını ölümcül düzeyde bozup hastanelik edebilecek seviyede bakteri ve dışkı kaynaklı bulaşma belirlendiği” ifade edilen haber için dava açtı.

YANLIŞ ŞİRKETİ DAVA ETTİLER

Alpedo Dondurma, Kahramanmaraş 9. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde BirGün Gazetesi’nin bağlı olmadığı, Ankara merkezli Birgün Televizyon Radyo Prodüksiyon Yayıncılık ve Ticaret Anonim Şirketi’ne karşı dava açtı.

Mahkeme yanlış şirketten “Haberle ilgili belge” talep etti. Ardından 9 Şubat 2026 tarihinde ise “Haberin yayınlanmasına son verilmesine ve bu haberin internet ortamından kaldırılmasına ve tedbiren erişimlerine engel konulmasına” karar verdi.