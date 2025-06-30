BirGün yöneticileri hakim karşısına çıktı: Dava ertelendi

HABER MERKEZİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in adının geçtiği bir haber nedeniyle 8 Şubat 2025 günü gece 23.00 sıralarında gözaltına alınan BirGün yöneticileri hakkında iddianame hazırlandı. 5’er yıla kadar hapis talep edilen davanın ilk duruşması, bugün saat 10.30'da görüldü.

Mahkeme, esas hakkındaki mütalaa hazırlanana kadar davanın ertelenmesine karar verdi. Duruşma, 22 Eylül'e ertelendi.

Öte yandan Uğur Koç ve Yaşar Gökdemir hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı kaldırılmadı.

5’er yıla kadar hapis talep edilen davanın ilk duruşması, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmayı RSF Türkiye temsilcisi Erol Önderoğlu, TGS ve gazeteciler takip etti.

"ARKADAŞLARIMIZ SUÇ İŞLEMEDİ"

BirGün Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aydın, haberde kimsenin hedef gösterilmediğini belirterek "Böyle bir suçlamayla yargılanmamız doğru değil. Kimseyi hedef göstermedik. Sabah gazetesinin yaptığı haberi haberleştirdik, bu suç değildir. Haberin haberi gerekçesiyle arkadaşlarımızın kapıları kırılarak gözaltına alınmasını kınıyorum, bunun tutanağa geçmesini istiyorum. Arkadaşlarımız suç işlemedi!" dedi.

"TIRNAK İÇİNDE KULLANILAN BİR KAVRAMLA NASIL HAKARET EDEBİLİRİZ?"

birgun.net Yayın Koordinatörü Uğur Koç ise haberde kullanılan 'seyyar giyotin' tanımlamasının gazeteye değil CHP lideri Özgür Özel'e ait olduğunu ve bu yüzden tırnak içinde kullanıldığını vurguladı:

"Sabah gazetesinde yayınlanan haberi haberleştirdik. Akın Gürlek'e 'seyyar giyotin' şeklinde hakaret ettiğimiz iddia ediliyor. Bu sözleri CHP Genel Başkanı Özgür Özel kullandı, bu bizim tanımımız değil. Tırnak içinde kullanılan bir kavramla nasıl hakaret edebiliriz? Kamuya açık bilgilerle haber yaptık. Haberi ben yaptım. Bu basit ve sıradan bir haberdi, imza atmam gerekmiyordu. Kamuoyunu bilgilendirdik, bu suç değildir."

"HABERİMİZDE SUÇ UNSURU YOK"

birgun.net Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yaşar Gökdemir ise "Sabah gazetesinin haberini haberleştirdik. Haberde Özgür Özel'in ifadesi aktarıldı, bu suç değildir. Haberimizde herhangi bir suç unsuru yoktur. Gazetemizde editöryal bağımsızlık var. Herhangi bir suç işlemedik" dedi ve birçok sitede yayımlanan Akın Gürlek haberlerini mahkemeye sunarak bunlar hakkında herhangi bir dava açılmadığını belirtti.

"BU DAVANIN HUKUKİ DAYANAĞI YOK"

Avukat Ali Deniz Ceylan ise müvekkillerine yöneltilen suçlamalarla ilgili şunları söyledi:

"Bu davanın herhangi bir hukuki dayanağı yoktur. Uğur Koç, haberin kendisine ait olduğunu her yerde belirtti buna rağmen haberin kim tarafından yazıldığı belli değil gibi davranmış savcılık. İbrahim Aydın'ın herhangi bir cezai sorumluluğu yok. Hakkında iddianame düzenlenmesi hukuksuzdur. Akın Gürlek, herhangi bir terör operasyona katılan gizli bir polis değildir. Akın Gürlek kamuoyunda bilinen ünlü bir yargı mensubudur. Her yerde boy boy fotoğrafları var. BirGün Gazetesi muhalif diye mi hedef göstermiş oluyor. Akit'te yayınlanınca neden sorun olmuyor? Gazetecilerin hedef göstermekten yargılanması basın tarihi açısından kara lekedir."

Avukat Tolgay Güvercin, Takvim, Ekol TV ve Sabah gazetesinde yayınlanan Akın Gürlek ile ilgili haberleri mahkemede okudu ve şunları söyledi:

"Bu haberlerde Akın Gürlek'in ismi ve fotoğrafı yayınlanmış. Operasyon yapılan örgütlerin isimleri verilmiş. Ziyaret etmesi haberleştirilmiş. Savcının suçlama konusu yaptığı iddiaların hepsi bu haberlerde var. Savcılık bunları suç olarak görmemiş. Burada yayınlananlar suç değil de BirGün gazetesinde yayınlanan haber mi suç? "

Avukat Güvercin, hakime, "Adil yargılanma ihlali yaptınız" dedi ve İbrahim Aydın'dan suçlama konusu açıklamadan beyan istendiğini, avukatının itirazına izin verilmediğini vurguladı.

Savcının dosyanın kendisine mütalaa için gönderilmesini talep ederek süre istemesinin ardından hakim davayı 22 Eylül saat 11.00'e erteledi.

NE OLMUŞTU?

Yandaş Sabah gazetesinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’i ziyaret etmesine dair haberini haberleştirdikleri için gözaltına alınan BirGün yöneticileri hakkında iddianame hazırlanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede BirGün Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aydın, birgun.net Yayın Koordinatörü Uğur Koç ve birgun.net Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yaşar Gökdemir hakkında 5’er yıla kadar hapis cezası talep edildi. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek davanın ilk duruşması bugün yapıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in ‘mağdur’ olarak yer aldığı iddianamede, 7 Şubat 2025’te birgun.net’te yayımlanan “Yandaş Sabah'tan Akın Gürlek'e makamında ziyaret” başlıklı haberde kullanılan ifadelerin “karşı tarafı incitici, küçük düşürücü ve saygınlığını zedeleyici mahiyette olduğu, bu nedenle ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesinin mümkün olmadığı” savunuldu.

KÜÇÜK DÜŞÜRÜLMÜŞ!

İddianamede ayrıca, Başsavcı Akın Gürlek’in “geçmişte de terör suçlarına bakmakla görevli Ağır Ceza Mahkemelerinde Başkanlık, Sulh Ceza Hakimliği ve Adalet Bakan Yardımcılığı görevlerinde bulunduğu, vazife yaptığı dönemlerde ve halen başta DHKP/C olmak üzere çeşitli silahlı terör örgütlerince hedef haline getirildiğinin bilindiği” öne sürüldü. Gürlek’in çeşitli basın ve yayın organları ile sosyal medya hesaplarında açık kimlik bilgileri ve fotoğrafının yayınlanarak tehdit edildiği de kaydedilen iddianamede, Başsavcı’nın bu nedenle “terörle mücadelede görev almış kamu görevlileri arasında yer aldığı” söylendi. Öte yandan 8 Şubat 2025’te Uğur Koç ve Yaşar Gökdemir ile birlikte gözaltına alınan birgun.net Yayın Koordinatörü Berkant Gültekin hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi. İddianamenin hazırlanmasıyla birlikte, soruşturma dosyasına BirGün Ankara muhabiri İsmail Arı’nın da eklendiği anlaşıldı. İsmail Arı’nın davaya konu haberin hazırlanma ve yayımlanma sürecinde dahli ve bilgisi olmamasına rağmen sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımlar dosyaya eklendi. Daha sonra Arı’nın dosyasının bu dosyadan ayrılmasına karar verildi.