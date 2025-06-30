BirGün yöneticileri hakim karşısında

HABER MERKEZİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in adının geçtiği bir haber nedeniyle 8 Şubat 2025 günü gece 23.00 sıralarında gözaltına alınan BirGün yöneticileri hakkında iddianame hazırlandı. 5’er yıla kadar hapis talep edilen davanın ilk duruşması, bugün saat 10.30'da görülecek.

Yandaş Sabah gazetesinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’i ziyaret etmesine dair haberini haberleştirdikleri için gözaltına alınan BirGün yöneticileri hakkında iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede BirGün Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aydın, birgun.net Yayın Koordinatörü Uğur Koç ve birgun.net Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yaşar Gökdemir hakkında 5’er yıla kadar hapis cezası talep edildi. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek davanın ilk duruşması bugün yapılacak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in ‘mağdur’ olarak yer aldığı iddianamede, 7 Şubat 2025’te birgun.net’te yayımlanan “Yandaş Sabah'tan Akın Gürlek'e makamında ziyaret” başlıklı haberde kullanılan ifadelerin “karşı tarafı incitici, küçük düşürücü ve saygınlığını zedeleyici mahiyette olduğu, bu nedenle ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesinin mümkün olmadığı” savunuldu.

KÜÇÜK DÜŞÜRÜLMÜŞ!

İddianamede ayrıca, Başsavcı Akın Gürlek’in “geçmişte de terör suçlarına bakmakla görevli Ağır Ceza Mahkemelerinde Başkanlık, Sulh Ceza Hakimliği ve Adalet Bakan Yardımcılığı görevlerinde bulunduğu, vazife yaptığı dönemlerde ve halen başta DHKP/C olmak üzere çeşitli silahlı terör örgütlerince hedef haline getirildiğinin bilindiği” öne sürüldü. Gürlek’in çeşitli basın ve yayın organları ile sosyal medya hesaplarında açık kimlik bilgileri ve fotoğrafının yayınlanarak tehdit edildiği de kaydedilen iddianamede, Başsavcı’nın bu nedenle “terörle mücadelede görev almış kamu görevlileri arasında yer aldığı” söylendi. Öte yandan 8 Şubat 2025’te Uğur Koç ve Yaşar Gökdemir ile birlikte gözaltına alınan birgun.net Yayın Koordinatörü Berkant Gültekin hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi. İddianamenin hazırlanmasıyla birlikte, soruşturma dosyasına BirGün Ankara muhabiri İsmail Arı’nın da eklendiği anlaşıldı. İsmail Arı’nın davaya konu haberin hazırlanma ve yayımlanma sürecinde dahli ve bilgisi olmamasına rağmen sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımlar dosyaya eklendi. Daha sonra Arı’nın dosyasının bu dosyadan ayrılmasına karar verildi.