BirGün yöneticilerine Akın Gürlek davası: İlk duruşma 30 Haziran’da

Yandaş Sabah gazetesinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’i ziyaret etmesine dair haberini haberleştirdikleri için gözaltına alınan BirGün yöneticileri hakkında iddianame hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede BirGün Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aydın, birgun.net Yayın Koordinatörü Uğur Koç ve birgun.net Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yaşar Gökdemir hakkında 5’er yıla kadar hapis cezası talep edildi. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek davanın ilk duruşması 30 Haziran 2025 pazartesi yapılacak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in ‘mağdur’ olarak yer aldığı iddianamede, 7 Şubat 2025’te birgun.net’te yayımlanan “Yandaş Sabah'tan Akın Gürlek'e makamında ziyaret” başlıklı haberde kullanılan ifadelerin “karşı tarafı incitici, küçük düşürücü ve saygınlığını zedeleyici mahiyette olduğu, bu nedenle ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesinin mümkün olmadığı” savunuldu.

“KÜÇÜK DÜŞÜRMEYE YÖNELİK”MİŞ

İddianamede, ‘hakaret’ suçlamasıyla ilgili şu ifadeler kullanıldı:

“Haber içeriğinde ‘muhalefetin seyyar giyotin olarak adlandırdığı’ şeklinde içeriğin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak kamu görevi ifa eden mağdur Akın Gürlek'i küçük düşürmeye matuf olarak yayınlandığı, söz konusu paylaşımın belirtilen içerik kısmı itibariyle küçültücü ifade niteliğinde olduğu ve düşünceyi açıklama sınırlarını aştığı, suça konu ibare ve içeriğin ayrıca bir bütün halinde kişinin saygınlığına zarar vermeyi amaçlayarak görüş açıklama niteliğinde bulunmadığı, ifade hürriyeti bağlamında hukuki koruma görmesinin mümkün olmadığı, söz konusu içeriğin şüphelilere mensup Birgün Gazetesinin internet sosyal medya ortamında paylaşılması ile aleniyet unsurunu da oluşturmak suretiyle Kamu Görevlisine Karşı Görevinden Dolayı Alenen Hakaret suçunu işledikleri anlaşılmıştır.”

SAVCILIK, HABERİ “SERVİS MAHİYETİNDE” DİYE DEĞERLENDİRDİ

İddianamede ayrıca, Başsavcı Akın Gürlek’in “geçmişte de terör suçlarına bakmakla görevli Ağır Ceza Mahkemelerinde Başkanlık, Sulh Ceza Hakimliği ve Adalet Bakan Yardımcılığı görevlerinde bulunduğu, vazife yaptığı dönemlerde ve halen başta DHKP/C olmak üzere çeşitli silahlı terör örgütlerince hedef haline getirildiğinin bilindiği” öne sürüldü. Gürlek’in çeşitli basın ve yayın organları ile sosyal medya hesaplarında açık kimlik bilgileri ve fotoğrafının yayınlanarak tehdit edildiği de kaydedilen iddianamede, Başsavcı’nın bu nedenle “terörle mücadelede görev almış kamu görevlileri arasında yer aldığı” söylendi. Söz konusu bölümün devamında şu ifadelere yer verildi:

“Haber içeriğinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak kamu görevi ifa eden mağdur Akın Gürlek'in bulunmuş olduğu görevleri ve bakmış olduğu dava süreçlerini belirterek 3713 sayılı Kanun'un 6'ncı maddesinde belirtilen silahlı terör örgütlerine hedef gösterme ve servis etme mahiyetinde olduğu, bu haliyle şüphelilerin hukuki koruma altına alınan terörle mücadele eden kişilerden mağdur Akın Gürlek'i hedef gösterme suçunu işlediği anlaşılmıştır.”

İddianamenin talep bölümünde üç ismin ‘kamu görevlisine alenen hakaret’ ve ‘terör örgütlerine hedef gösterme’ suçlamasıyla 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları, ayrıca ‘siyasi yasak’ olarak bilinen TCK 53. Maddesi uyarınca belirli haklardan yoksun bırakılmaları istendi.

BERKANT GÜLTEKİN HAKKINDA TAKİPSİZLİK

Öte yandan 8 Şubat 2025’te Uğur Koç ve Yaşar Gökdemir ile birlikte gözaltına alınan birgun.net Yayın Koordinatörü Berkant Gültekin hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi.

İSMAİL ARI’YA DA ‘PAYLAŞIM’ SORUŞTURMASI

İddianamenin hazırlanmasıyla birlikte, soruşturma dosyasına BirGün Ankara muhabiri İsmail Arı’nın da eklendiği anlaşıldı. İsmail Arı’nın davaya konu haberin hazırlanma ve yayımlanma sürecinde dahli ve bilgisi olmamasına rağmen sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımlar dosyaya eklendi. Daha sonra Arı’nın dosyasının bu dosyadan ayrılmasına karar verildi.