BirGün yöneticilerine 'Cumhurbaşkanına hakaret' soruşturması

Eylemlere katılan öğrencilere yönelik bir haberden ötürü internet sitemizin Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Sefer Selçuk Özbek ve gazetemizin Sorumlu Yazı İşleri Müdür Gökay Başcan hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca “cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Özbek ve Başcan avukat eşliğinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade verdi.

Soruşturma gazetemizde 24 Ağustos 2025 tarihinde yayımlanan bir haber nedeniyle başlatıldı. İlgili haberde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alındığı 19 Mart sonrasında eylemlere katılan üniversite öğrencilerine yönelik başlatılan soruşturmalar, burs kesintileri ve yurttan çıkarma uygulamaları yer alıyor.