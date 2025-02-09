BirGün yöneticilerine gözaltına tepkiler büyüyor

birgun.net Yayın Koordinatörleri Uğur Koç ve Berkant Gültekin ile birgun.net Sorumlu Müdürü Yaşar Gökdemir gözaltına alındı.

TMMOB'dan yapılan açıklamada, "Mesleklerini yaptıkları için gözaltına alınan http://birgün.net Yayın Koordinatörleri Uğur Koç, Berkant Gültekin ve Sorumlu Müdür Yaşar Gökdemir derhal serbest bırakılsın! Halkın haber alma hakkı da gazetecilerin mesleğini yapması da engellenemez" ifadelerine yer verildi.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ise, "Bu gece de gazetecilik cezalandırılıyor! BirGün gazetesi Yayın Koordinatörleri Uğur Koç ve Berkant Gültekin ile Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yaşar Gökdemir derhal serbest bırakılmalı!" dedi.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, "Ülkede hukuk, adalet düzeni iyice saçmalamaya başladı. Birgün Gazetesi yöneticileri Uğur Koç ve Berkant Gültekin gözaltına alınmış. Gazetecileri haber yaptıkları için gözaltına almak ve tutuklamak ne demektir? Çok açık söyleyeyim; bunu yapanlar ve yaptıranlar suç işliyor. En hafifinden TCK 257'ye göre görevi kötüye kullanma, TCK 109'a göre ise hürriyeti tahdit suçu işlemiş oluyorlar ve daha ötesine kadar gidebilir. Bugün birilerinin talimatıyla ya da birilerine yaranma güdüsüyle bu hukuksuz gözaltıları yapanlar, yarın hukuk önünde hesap vermek zorunda kalabilirler. Geçmişte bunun örnekleri çokça yaşandı. Her kim olursa olsun, herkesi hukuka ve yasalara uymaya, adaletli ve vicdanlı olmaya davet ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi Adalet Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, "Gazeteciler Uğur Koç, Berkant Gültekin ve Yaşar Gökdemir’in sadece haber yaptıkları için gözaltına alınmalarını kınıyorum. Bir yargı mensubu geçmişinde seyyar hakimliği, bugününde siyasi operasyonlarıyla ve hukuk cellatlığıyla bu kadar ön planda olursa onun yandaş medyayla ilişkileri de haberdir. Bunun haberi de elbette yapılır. Üstelik zaten paylaşılmış bir bilginin habere dönüştürülmesi, bu iktidarın otoriter standartlarına göre bile suç olarak gösterilemez. Bir kişinin egosunu gözaltılarla tatmin etmek, bir kişinin siyasi rekabet korkusundan mahkemelerle siyaseti dizayn etmek ve medyayı susturmaya kalkışmak Türkiye’ye yapılabilecek en büyük kötülüktür. Tüm gazeteciler derhal serbest bırakılmalıdır. Gazetecilik suç değildir!" dedi