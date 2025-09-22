BirGün yöneticilerinin yargılandığı dava ertelendi: Savcılık cezalandırma talep etti

HABER MERKEZİ

BirGün Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aydın, birgun.net Yayın Koordinatörü Uğur Koç ve birgun.net'in eski Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yaşar Gökdemir'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in adının geçtiği bir haber nedeniyle yargılandığı dava 22 Ekim tarihine ertelendi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davanın ikinci duruşmasına Aydın, Koç, Gökdemir ve avukatları Sevgi Kalan Güvercin katıldı.

Duruşmada savcı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve avukatının davaya katılma talebinin kabul edilmesini talep etti.

Esas hakkındaki mütalaasını sunan savcı, gazetecilerin suçlamalardan ayrı ayrı cezalandırılmasını istedi.

Avukat Güvercin ise mütalaaya ilişkin savunma için ek süre talebinde bulundu ve Koç ile Gökdemir hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını istedi.

Akın Gürlek ve avukatının davaya katılma talebinin kabul eden mahkeme heyeti, Koç ile Gökdemir hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının devamına karar verdi.

Heyet, bir sonraki duruşmayı 22 Ekim Çarşamba günü saat 11.20'ye erteledi.

HAPİS CEZASI TALEP EDİLİYOR

Aydın, Koç ve Gökdemir'in ‘kamu görevlisine alenen hakaret’ ve ‘terör örgütlerine hedef gösterme’ suçlamasıyla 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

Ayrıca İbrahim Aydın hakkında ‘siyasi yasak’ olarak bilinen TCK 53. Maddesi uyarınca belirli haklardan yoksun bırakılması isteniyor.