BirGün’den açıklama: TELE 1’in yanındayız, gazetecilik kazanacak

Gazeteci Merdan Yanardağ’ın gözaltına alınıp Genel Yayın Yönetmeni olduğu TELE 1’e kayyum atanması, son dönemde basın özgürlüğüne vurulan en sert darbelerden biri oldu.

Medyanın büyük çoğunluğunu elinde bulundursa da bağımsız medya organlarının etkili yayınları nedeniyle toplumsal algıyı istediği gibi yönetemeyen zihniyet, makbul görmediği kurumlara el koyarak yaşadığı krizi aşabileceğini düşünüyor.

Daha önce ekranı karartılan ve sayısız kez para cezasıyla diz çöktürülmeye çalışılan TELE 1’e yönelik son hamleyi, medyaya yönelik baskıların daha da şiddetleneceğinin açık bir işareti olarak değerlendiriyoruz.

Başta Merdan Yanardağ olmak üzere tüm TELE 1 emekçilerinin yanında olduğumuzu vurgulamak isteriz.

Her ne yapılırsa yapılsın… Baskılar, tehditler ve sindirme amaçlı uygulamalar karşısında halk adına yapılan gazeteciliğin kazanacağına dair inancımız tamdır.

Sevgi ve dayanışmayla…



BirGün