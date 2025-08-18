BirGün’den Evrensel İzmir Temsilciliği’ne ziyaret

BirGün Gazetesi, Evrensel Gazetesi İzmir Temsilciliği’ni ziyaret etti. Ziyarette, silahlı saldırı sonrası geçmiş olsun dilekleri iletildi ve bağımsız, özgür medya üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

BirGün Yayın Koordinatörü Yaşar Aydın ve Ege Bölge Temsilcisi Halil Ertunç, Evrensel Gazetesi İzmir Temsilcisi Özer Akdemir ile muhabir Emine Uyar’ı ziyaret etti. Ziyarette, şiddet ve baskılar karşısında özgür ve bağımsız basının korunması gerektiği vurgulandı.

BirGün Yayın Koordinatörü Yaşar Aydın, basına yönelik şiddet ve baskıların demokrasiyi tehdit ettiğini belirtti. Ege Bölge Temsilcisi Halil Ertunç da gazetecilerin dayanışmasının önemine dikkat çekti.

Evrensel İzmir Temsilcisi Özer Akdemir de basın özgürlüğünün sadece Evrensel için değil, tüm halkın hakkı olduğunun altını çizdi. Muhabir Emine Uyar ise özgür basın için verilen mücadeleye desteklerin güç verdiğini vurguladı.

NE OLMUŞTU?

13 Ağustos gece 01.30 sıralarında, Evrensel Gazetesi’nin İzmir Alsancak’taki Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde bulunan bürosuna gelen İsa Can Bilir, bina girişinde ateş açtı. Kurşunların, binanın dış cephesine ve özellikle gazete tabelasına isabet ettiği belirlendi. Tabelada 10 kurşun deliği tespit edildi.

Saldırı anında büroda kimse bulunmazken, saldırganın, İbrahim Halil Bilal tarafından büro önüne getirildiği anlaşıldı.

Saldırının ardından olay yerine gelen polis ekipleri, bina ve çevrede inceleme yaparak kurşunları topladı. Ancak bu esnada Evrensel İzmir Temsilciliğine herhangi bir bilgi verilmedi. Evrensel İzmir Temsilcisi Özer Akdemir, emniyete giderek ifade verdi ve şikayetçi oldu. Olayın ardından İbrahim Halil Bilal gözaltına alındı.