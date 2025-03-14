BirGün’e 5 ödül birden

Haber Merkezi

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC) düzenlediği 66'ncı Gazetecilik Başarı Ödülleri’nin sonuçları açıklandı. 1959 yılından bu yana verilen ödüllerden 5'ini BirGün kazandı. BirGün tüm engellemelere rağmen araştırmadan, sağlığa, kadından sayfa tasarımından uzanan geniş bir yelpazede 5 farklı dalda ödüle layık görüldü. Ödül töreni daha sonra belli olacak.

BirGün’ün aldığı ödüller şöyle:

• Editörümüz Sibel Bahçetepe’nin 27 Temmuz-2 Ağustos 2024 tarihlerinde "Simsarlara karşı yalnız bırakma!-Adalet terazisi paradan yana!" başlıklı araştırması Araştırma Haberi Ödülü'nü aldı.

• Editörümüz Deniz Güngör'ün 26 Aralık 2024 tarihinde yayınlanan “Özel hastanede izinsiz operasyon skandalı: Yargıya yalan söylediler”haberi Sağlık dalında ödül aldı.

• Sarya Toprak’ın 5 Ağustos 2024 tarihinde yayınlanan “Cinsel saldırılarda kaçak ilaç oyunu” haberi ödüle ise Kadın haberi ödülünü aldı.

• Editörümüz İlayda Kaya'nın 24 Ağustos 2024 tarihinde yayınlanan “Sisteminizin mağduru yine kadınlar” başlıklı haberi de Sağlık dalında övgüye değer bulundu.

• Özgür Çeliktürk’ün hazırladığı 4 Aralık 2024 yayınlanan “5. Sayfa” İç Sayfa'dan övgüye değer görüldü.