BirGün’e 'Akın Gürlek' davası: Karar açıklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in adının geçtiği bir haber nedeniyle BirGün yöneticileri İbrahim Aydın, Uğur Koç ve Yaşar Gökdemir’in yargılandığı dava saat 12:00'de görülmeye başlandı. Duruşmada mahkeme heyetinin kararını açıklaması bekleniyor.

BirGün Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aydın, birgun.net Yayın Koordinatörü Uğur Koç ve birgun.net’in eski Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yaşar Gökdemir’in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in adının geçtiği bir haber nedeniyle yargılandığı davanın üçüncü duruşması bugün görülecek. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde saat 11.20’de görülecek duruşmada, mahkeme heyetinin karar vermesi bekleniyor.

"BU SUÇLAMAYI HANGİ SOMUT DELİLE DAYANARAK GÖSTERDİLER BİLEMİYORUZ"

Duruşma ifadelerin alınmasıyla başladı. birgun.net Yayın Koordinatörü Uğur Koç, ifadesinde, "Savcılık mütaalasinda sadece X paylaşımını yaptığım ifade edilmiş. Savcılığın iddanameiyi detaylı okumadığı açıktır. İddianameye baktığımızda haberin karşı tarafı küçültücü ifaleler kullandığı aktarılıyor. Bu suçlamayı hangi somut delile dayanarak gösterdiler bilemiyoruz. Akın Gürlek kamu görevini icra etmektedir bu kararların sonuçları eleştirilebilir. Bunun bir suç olduğunu düşünmüyorum. Aynı içeriği sabah yaparsa haber BirGün yapınca suç olamaz. Biz haberlerimizi hakaret amacı güderek hazırlamaz gazetemize yazmayız. Akın gürlek bir kamu görevlisidir verdiği her karar kamuya açıktır. Bu haber dolayısıyla yargılanmayi şaşırtıcı buluyorum ve beraatimi talep ediyorum" dedi.

Ardından savunma yapan Yaşar Gökdemir, "Üç farklı haberde de 'seyyar giyotin' ifadesinin aktarım olduğu belirtiliyor" dedi. Ardından hedef gösterme suçlamasıyla ilgili Akın Gürlek davalarını örnek vererek "Google'da 154 içerik var" ifadelerini kaydetti. Gökdemir, "İddianamdeki suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum" diyerek sonlandırdı.

BirGün Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aydın, savunmasında şunları kaydetti: "Sayın Akın Gürlek'in bu davayı bu mahkemede açması bir tehdit, bir uyarı diye düşünüyorum. Akın Gürlek siyasi bir isim olarak biliniyor. Sabah Gazetesi'nin bizzat ziyaret sonrası haberleştirdigi haberi haberleştirmekten yargılanmayı şaşırtıcı buluyoruz ve beraatimizi istiyoruz."

"YARGILAMADA COK CİDDİ HATALAR VAR"

Savunmaların ardından söz alan avukat Ali Deniz Ceylan, şunları kaydetti: "Bu yargılamada cok ciddi hatalar var. Bu davada cezai sorumluluk meselesini tartışmamız gerekir. Ben hayatımda böyle bir iddianeme görmedim. Bu aynı zamanda vicdanı bir sorumluluktur. Hem iştiraktan hem basın kanununda ceza istenemez. Sayın mahkemenin karar verirken bunun açıklamasını yapmasını ben talep ediyorum. Bu keyfi ve sandıkların aleyhine bir uygulamadır. Böyle bir ceza yargılaması olamaz."

"HABERİN SUÇ OLUP OLMAMASI YAPANLARIN KİMLİKLERİNE GÖRE Mİ DEĞİŞECEK?"

Hakim, avukat Tolgay Güvercin’e tekrara düşmemesi konusunda uyardı. Avukat Güvercin, “Müvekkilim Uğur Koç kolluk, savcılık ifadesinde hakimlik sorusunda ve bu duruşmanın ilk celsesinde bu haberi kendisinin yaptığını söyledi. Ancak savcı mütalaasında x paylaşımını yaptığını söylüyor. Bu nedenle tekrara düşüyoruz” ifadelerini kullandı.

Güvercin savunmasında şunları söyledi: "Sabah gazetelerinde terörle mücadelenin büyük savcısı haberleri yaptı. Onlar hukuk bilmiyor olabilir ama savcı biliyor. Sabah gazetesi ‘Terör örgütlerinin korkulu rüyası Akın Gürlek'e ziyaret’ başlıklı haber yaptı. Bununla ilgili birçok haber var ve bunların hiçbirine soruşturma açılmadı. Ama bu haberin haberimi yapan kişiler burada yargılanıyor. Bir olayın suça dönüşmesi, bunu yapanların kimliğine göre mi şekilleniyor?" diye sordu. Devamında, "Haberdeki ifadeler hoşunuza gitmeyebilir ama başkasının ifadesini kullanan kişileri hapse atmamalısınız. Tüm müvekkiller tarafindan beraat kararı verilmesini talep ediyorum" dedi.

KARAR AÇIKLANDI

Avukatların savunması ardından saat 12:45'te duruşmaya ara verildi. Duruşma verilen 15 dakikalık aranın ardından yeniden başladı.

Uğur Koç ve Yaşar Gökdemir’e ‘kamu görevlisine alenen hakaret’ suçlamasından para cezası, İbrahim Aydın’a 11 ay 20 gün hapis cezası verildi. 'Terör örgütlerine hedef gösterme’ suçlamasından ise tüm sanıklara beraat verildi.

NE OLMUŞTU?

birgun.net Yayın Koordinatörleri Uğur Koç ve Berkant Gültekin ile Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yaşar Gökdemir, Sabah gazetesinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e ziyaretinin haberini haberleştirdikleri gerekçesiyle 8 Şubat 2025’te gözaltına alınmıştı. Üç isim, ertesi gün adliyeye sevk edilirken Berkant Gültekin savcılıktan, Uğur Koç ve Yaşar Gökdemir ise sevk edildikleri sulh ceza hakimliğinin verdiği yurt dışı yasağı ve imza şeklinde verdiği adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

İlk duruşma 30 Haziran 2025'te görülmüştü. İlk duruşmada mahkeme, esas hakkındaki mütalaa hazırlanana kadar davanın ertelenmesine karar vererek 22 Eylül'e ertelenmişti.

22 Eylül tarihindeki ikinci duruşmada savcılık, mütalaasını açıklamıştı. Akın Gürlek ve avukatının davaya katılma talebini kabul eden mahkeme heyeti, duruşmayı 22 Ekim Çarşamba gününe ertelemişti. Aydın, Koç ve Gökdemir’in ‘kamu görevlisine alenen hakaret’ ve ‘terör örgütlerine hedef gösterme’ suçlamasıyla 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

Ayrıca üç ismin ‘siyasi yasak’ olarak bilinen TCK 53. maddesi uyarınca belirli haklardan yoksun bırakılmaları da isteniyor.

Öte yandan eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin bilirkişi raporunu haberleştirdiği gerekçesiyle T24 muhabiri Asuman Aranca hakkında "gizliliğin ihlali” suçlamasıyla açılan davada Aranca’ya 10 ay hapis cezası verildi.