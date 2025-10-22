BirGün’e Akın Gürlek davasında karar günü

Haber Merkezi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in adının geçtiği bir haber nedeniyle BirGün yöneticileri İbrahim Aydın, Uğur Koç ve Yaşar Gökdemir’in yargılandığı dava bugün saat 11.20’de görülecek. Duruşmada mahkeme heyetinin kararını açıklaması bekleniyor.

BirGün Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aydın, birgun.net Yayın Koordinatörü Uğur Koç ve birgun.net’in eski Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yaşar Gökdemir’in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in adının geçtiği bir haber nedeniyle yargılandığı davanın üçüncü duruşması bugün görülecek. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde saat 11.20’de görülecek duruşmada, mahkeme heyetinin karar vermesi bekleniyor.

22 Eylül tarihindeki ikinci duruşmada savcılık, mütalaasını açıklamıştı. Akın Gürlek ve avukatının davaya katılma talebini kabul eden mahkeme heyeti, duruşmayı 22 Ekim Çarşamba gününe ertelemişti. Aydın, Koç ve Gökdemir’in ‘kamu görevlisine alenen hakaret’ ve ‘terör örgütlerine hedef gösterme’ suçlamasıyla 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

Ayrıca üç ismin ‘siyasi yasak’ olarak bilinen TCK 53. maddesi uyarınca belirli haklardan yoksun bırakılmaları da isteniyor.

Öte yandan eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin bilirkişi raporunu haberleştirdiği gerekçesiyle T24 muhabiri Asuman Aranca hakkında "gizliliğin ihlali” suçlamasıyla açılan davada Aranca’ya 10 ay hapis cezası verildi.