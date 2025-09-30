BirGün’e Araştırmacı Gazetecilik ödülü

BirGün ANKARA

Avrupa Birliği Araştırmacı Gazetecilik Ödülleri sahiplerini buldu. “Batı Balkanlar ve Türkiye’de Haber Niteliğinin ve Bağımsız Gazeteciliğin Güçlendirilmesi” projesi kapsamında 7’ncisi düzenlenen ödül töreni, Gazeteciler Cemiyeti ev sahipliğinde gerçekleşti.

Törene, basın mensuplarının yanı sıra çok sayıda sivil toplum temsilcisi, medya kuruluşu ve uluslararası kurum temsilcisi katıldı. Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, Thomson Foundation Ödül Koordinatörü Sanja Lazic ve AB Türkiye Delegasyonu Maslahatgüzarı Jurgis Vilčinskas açılış konuşmalarını gerçekleştirdi.

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bilgin, “Gazeteciliğe yönelen baskılar ne kadar artarsa artsın, bizler gerçekleri söylemekten, halkın haber alma hakkını savunmaktan vazgeçmeyeceğiz” dedi.

GAZETECİLİK DAMARI

2025 AB Araştırmacı Gazetecilik Ödülleri Töreni'nde söz alan Jüri üyesi Nurcan Bilge Gökdemir, "Bu süreç bana bu ülkede her şeye rağmen gerçek gazetecilik damarının öldürülemeyeceğini, genç arkadaşlarımızın her şeyi göze alarak gazetecilik yapmaktan vazgeçmeyeceğini göstermiş oldu, umudumu güçlendirdi" diye konuştu.

"GİZLENEN SOYGUNU GÖSTERDİK"

BirGün muhabiri İsmail Arı, kamu vakfı statüsündeki Yunus Emre Vakfı’nın sahte faturalarla soyulmasını belgelediği haberleriyle ikincilik ödülünü aldı.

Arı yaptığı konuşmada, “Bu haberde devlete ait bir vakfın nasıl soyulduğunu anlattık. Biz haber yapana kadar bu soygunun dosyası bürokraside 'uyuyan dosya' olarak tabir ediliyordu. Biz haber yaptığımız için operasyon yapmak zorunda kaldılar. Şimdi bu dosya 23-24 sanığın yer aldığı dosyaya dönüştü. Aile Bakanı’nın eşi ile MHP’li Semih Yalçın’ın oğlu bu vakfın yönetimindeydi ve istifa etmek zorunda kaldı. Adalet tam olarak sağlanmış değil. Çünkü bahsettiğim isimler yargılanmıyor. Gazetecilik yaptık, toplumun görmesini istemedikleri bir soygunu toplumun gözleri önüne serdik. Gazetecilik yapmanın suç olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Gazeteci Furkan Karabay, Fatih Altaylı ve Ercüment Akdeniz ile birçok gazeteci sadece birileri istediği için cezaevindeler. Onlara da selam olsun” dedi.

ÖDÜL ALAN GAZETECİLER VE HABERLERİ

T24 Yazarı Çiğdem Toker, T24 Ankara Temsilcisi Gökçer Tahincioğlu ve BirGün Gazetesi Ankara Temsilcisi Nurcan Bilge Gökdemir'den oluşan Seçici Kurul'un ödüle layık gördüğü haberler ve gazeteciler şöyle:

Birincilik Ödülü: T24’ten Asuman Aranca, Ayhan Bora Kaplan ile Yargıtay üyesi Yüksel Kocaman arasındaki ilişkilere dair MASAK raporlarını gün yüzüne çıkardığı haberiyle birinci seçildi.

İkincilik Ödülü: BirGün gazetesi muhabiri İsmail Arı, Yunus Emre Vakfı’nın sahte faturalarla soyulmasını belgeleyen araştırmasıyla ikinci oldu.

Üçüncülük Ödülü: KRT’den İlknur Yağumli ve Ahmet Sesli, İstanbul Anadolu Adliyesi’nde bazı savcı ve avukatların da dahil olduğu Ponzi sistemiyle ilgili haberleriyle üçüncülüğe layık görüldü.

Jüri Özel Ödülü: Medyascope’tan Gülseven Özkan, sahte belgelerle yabancılara düşük maliyetle vatandaşlık satıldığını ortaya koyduğu çalışmasıyla ödül aldı.