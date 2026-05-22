BirGün’e cezaevinde sansür

İzmir Şakran Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan ve “tutsak kimlik kartı” uygulamasına karşı 114 gündür açlık grevinde olan Tuğçenur Özbay’a 6 Mayıs tarihli BirGün Gazetesi “kurum güvenliği” gerekçesiyle verilmedi. Cezaevi yönetimi, Özbay hakkında olan “Açlık grevinde 45 kiloya dek düştü” başlıklı haberin bulunduğu sayfanın kesilerek teslim edilmesine karar verdi. Haberin “kurum disiplin ve güvenliği açısından sakınca oluşturacağı” ileri sürüldü.

Kararda, haberin “İzmir Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan bir hükümlü ile ilgili gerçeği yansıtmayan haberlere yer verdiği” ve “devlet görevlilerine yönelik gerçeği yansıtmayan açıklama ve yorumlar içerdiği” iddia edildi. Cezaevi yönetimi, söz konusu sayfanın "sakıncalı görülen" bölümünün kesilerek Özbay’a verilmesine, bunun kabul edilmemesi halinde ise gazetenin kurum kütüphanesinde muhafaza altına alınmasına karar verdi. Kararda ayrıca, hükümlü ve tutuklulara gelen yayınların kurum disiplinini, düzenini veya güvenliğini bozduğu gerekçesiyle engellenebileceği savunuldu.

Özbay cezaevinden gönderdiği mektupta, kararın kendisine koğuş araması sırasında tebliğ edildiğini anlattı. Özbay, son 90 gün içinde 45 kiloya düştüğünün cezaevi kayıtlarında ve tutanaklarda yer aldığını ifade ederek karara tepki gösterdi. Mektubunda yaşadığı sağlık sorunlarının ve kilo kaybının gizlenmeye çalışıldığını söyleyen Özbay, “Kararda yazının içeriği yok, sadece haberin başlığı yazıyor. O başlık da zaten gerçeği en net şekilde ifade ediyor” dedi.

Özbay aynı zamanda basın ve haber alma özgürlüğünü de hedef aldığını vurguladı. Mektupta, cezaevindeki hak ihlallerine de dikkat çeken Özbay, mahkemeye götürülürken kimlik dayatmasıyla karşılaştığını, bu nedenle telefon hakkının engellendiğini, ailesiyle iletişim kurmasının zorlaştırıldığını ve görüşlerde çeşitli kısıtlamalar yaşandığını aktardı.