BirGün’e dava yağmuru sürüyor: Sabah yayımlanan haberimize öğlen dava açıldı!

Gazetemize yönelik dava yağmuru devam ediyor. Erdoğan’ın eski avukatı Mustafa Doğan İnal, bu sabah yayımlanan haberimize karşılık, öğle saatlerinde gazetemiz ile muhabirimize 250 bin TL’lik tazminat davası açtı

Bu sabah “Amcaoğluna ‘Yürü ya kulum’ denmiş!” başlığıyla yayımlanan haber nedeniyle gazetemiz BirGün’e öğle saatlerinde dava açıldı.

250 BİN TL İSTİYOR

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski avukatı Mustafa Doğan İnal, amcasının oğlu Mahmut İnal’ın kamudan aldığı ihalelerin anlatıldığı haber için gazetemiz BirGün ile muhabirimiz İsmail Arı’dan 250 bin TL manevi tazminat talep etti.

Mustafa Doğan İnal, dava dilekçesinde muhabirimiz İsmail Arı’nın “Kişisel husumet güttüğünü” iddia ederek, “İtibarının zedelendiğini” öne sürdü.

DAHA ÖNCE DE DAVA AÇMIŞTI

Mustafa Doğan İnal kısa süre önce de 24 Eylül 2024 tarihinde BirGün’de "Bağırıp çağırdığı öğretmen ölüyordu!" başlığıyla yayımlanan haber ile "itibar suikastına" uğradığını iddia edip BirGün’e 100 bin TL’lik tazminat davası açmıştı.

Bir dönem FETÖ borsası iddialarıyla da gündeme gelen avukat İnal, avukatı Ferah Yıldız aracılığıyla İstanbul nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi’ne verdiği dilekçesinde, "Kamuoyunda nezdinde alenen küçük düşürülmeye ve hedef gösterilmeye çalışıldığını" iddia etmişti.

Tazminata gerekçe olarak gösterilen haberde ise "Erdoğan’ın eski avukatı Mustafa Doğan İnal’ın okul müdürü olan kuzeni Necla İnal’ın azarladığı bir kadın öğretmen fenalaşarak hastanelik oldu. Okul idaresi öğretmen için ambulans dahi çağırmadı, MEB soruşturma başlattı" ifadeleri yer alıyordu.''