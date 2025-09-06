BirGün’e dayatma, yandaşa hiç bakma

Tarafsızlık ilkesiyle hareket ettiği ve “İktidarın sopası gibi” hareket ettiği gerekçesiyle eleştirilen RTÜK’ün lisanslama uygulamasında keyfi tutum sergilendiği belirtildi. Aralarında BirGün TV’nin de yer aldığı eleştirel yayınlar yapan kanallara yönelik katı bir tavır takınan RTÜK’ün, iktidara yakın yayınlar yapan kanalların lisanssız yayınlarına göz yumduğu savunuldu.

BirGün TV, 1 Eylül’de canlı yayın hayatına adım attı. Her sabah saat 11.00’de başlayan yayınlar, izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü.

RTÜK ÜYELERİNDEN TEPKİ

RTÜK, BirGün TV’ye gösterilen ilginin ardından zaman kaybetmeden harekete geçti. RTÜK’ün 4 Eylül’de gerçekleştirdiği toplantıdan, “BirGün TV, 72 saat içerisine başvuru yapmazsa, erişim engeli istenecek” kararı çıktı. Karara, RTÜK'ün CHP’li üyeleri İlhan Taşcı ve Tuncay Keser tepki gösterdi. Taşcı, Türkiye’de iktidara yakın onlarca kanalın lisans ücreti ödemeden, dijital de dahil her alanda yayınlarını sürdürebildiğini belirterek, “Ama eleştirel yayıncıysa RTÜK, Demokles'in kılıcı gibi üzerinde sallanıyor” dedi. Keser ise tepkisini, “Binlerce YouTube yayıncısı içinden eleştirel yayınları ile öne çıkan BirGün TV'nin seçilerek isteğe bağlı yayın hizmeti yayın lisansı almaya zorlanması; niyet ve tercihlerin gerekçesini ortaya koyuyor” sözleriyle dile getirdi.

BAZILARINA ŞART YOK

BirGün TV’ye yönelik lisans dayatmasına karşın RTÜK’ün, çok sayıda yandaş kanalın lisanssız yayınlarına ise göz yumduğu tespit edildi. Aralarında TRT Tabii, Euro D, TV 8,5 HD ve Apple TV’nin de yer aldığı kanalların, uzun süredir lisanssız yayın yaptığı ve bugüne kadar herhangi bir yaptırımla karşılaşmadığı kaydedildi.

MECLİS GÜNDEMİNDE

BirGün’ün canlı yayınlarına yönelik yaptırım tehdidi, TBMM gündemine de taşındı. CHP Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Bakırlıoğlu’nun önergesinde özetle şu ifadelere yer verildi:

“Muhalif yayın organlarına en küçük gerekçelerle ağır cezalar uygulanırken iktidara yakın birçok televizyon kanalının lisanssız şekilde yayın yapmaya devam ettiği iddia edilmektedir. Geçtiğimiz sene komisyonda tarafınıza yöneltilen lisanslama ile ilgili sorulara yazılı olarak, ‘Kuruluşlardan lisans başvuru talepleri alınmaya başlanmıştır, lisanslama süreci teknik ve mali koşullar nedeniyle zaman almaktadır’ şeklinde cevap verilmiştir. Bu kurumların lisanssız yayınları için herhangi bir yaptırımda bulunulmamasına rağmen BirGün TV için lisans kararı alındığı RTÜK Üyesi Tuncay Keser tarafından duyurulmuştur.”

TABİİ’DEN İSTENMEDİ

Bakırlıoğlu, BirGün’e yaptığı değerlendirmede ise özetle şunları söyledi:

“RTÜK’ün uygulamaları artık tartışmaya dahi yer bırakmayacak şekilde taraflı ve keyfidir. BirGün TV’nin üçüncü gününde lisans sopasıyla tehdit edilmesi, iktidara yakın kanalların yıllardır lisanssız yayın yapmasına göz yumulması, kurumun nasıl bir siyasi baskı aygıtına dönüştüğünün en somut göstergesidir. Bu açık bir çifte standarttır, hukuksuzluktur. Aynı zamanda kamu zararıdır. KİT Komisyonu'nun da TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, TRT Tabii'nin lisanssız yayın yaptığını komisyondaki arkadaşlarımızın ısrarı sonucu itiraf etmişti. Lisans BirGün'e gelince var, Tabii'ye gelince mi yok?”

NEDEN GÖZ YUMULUYOR?

CHP’li Bakırlıoğlu, Bakan Ersoy’a şunları sordu:

Euro D, TV8,5 HD, Apple TV gibi kanallar için lisanslama süreci ne aşamadadır? Bu kanalların hangilerinin lisans başvurusu bulunmaktadır?

Yukarı ismi geçen kanallardan başvurusu bulunmayanlar için ne gibi işlemler yapılmıştır? Bu kuruluşların kaçak lisanssız yayın yapmalarına neden göz yumulmaktadır?

BirGün Tv için lisanslama kararı ne gerekçe ile alınmıştır? Söz konusu gerekçeler yukarıda adı geçen Euro D, TV8,5 HD, Apple TV için de geçerli değil midir? Aynı karar neden bu kanallar için alınmamıştır?

Lisans ücretlerinin alınması nedeniyle en az bir yılda oluşan kamu zararı ne kadardır?

∗∗∗

ŞAHİN SOPA GÖSTERDİ

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, yeni yayın döneminin başlaması nedeniyle paylaştığı mesajında aba altından sopa gösterdi. 2025’in “Aile yılı” olduğunu hatırlatan Şahin “Bu yıl özellikle ‘Aile Yılı’ vesilesiyle, yayınlarınıza bir anne-babanın, bir çocuğun, bir gencin gözünden bakmanızı çok önemsiyoruz. Çünkü toplumun ihtiyaç duyduğu en büyük şey, ekranlardan yayılan güven, samimiyet ve değerlerdir" ifadelerini kullandı.

Ebubekir Şahin

Son olarak artan reyting kaygılarının, “milli ve manevi değerlerin önüne geçmemesi” gerektiğini ifade eden Şahin şöyle dedi:

"Yayıncı kuruluşlarımızın yeni dönemle birlikte artan reyting kaygılarının, milli ve manevi değerlerimizin önüne geçmemesi, milli güvenliğimizi zedelememesi, kişi hak ve hürriyetlerine saygısızlığa yol açmaması büyük önem taşımaktadır. Yalan haber ve dezenformasyondan uzak durularak, reyting çabasının tatlı bir rekabet anlayışıyla sürdürülmesi en önemli temennimizdir. Her birinizin bu bilinçle hareket edeceğine yürekten inanıyor, verdiğiniz katkı ve gösterdiğiniz hassasiyet için teşekkür ediyorum. Yeni yayın döneminin hepimiz için bereketli, verimli ve izleyicilerimize değer katan bir süreç olmasını diliyorum.”