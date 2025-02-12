BirGün’e destek ziyaretleri

BirGün yöneticileri Berkant Gültekin, Uğur Koç ve Yaşar Gökdemir’in hukuksuz bir şekilde gözaltına alınmaları sonrası BirGün Gazetesi’ne destek ziyaretleri sürüyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, CHP Denizli Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin BirGün Gazetesi Ankara Temsilciliği’ni ziyaret etti.

TBMM Başkanvekili Karaca, basına yönelik ablukanın dört koldan yürütüldüğünü belirterek, “Gazeteciliğin ‘suç’, gazetecilerin ‘suçlu’ muamelesiyle yıpratıldığı, antidemokratik uygulamaların meşrulaştırıldığı, gözaltı ve tutuklamaların art arda geldiği bir dönemde bizler basın özgürlüğünü savunan hatta yer almaya, ilkeli gazetecileri yalnız bırakmamaya kararlıyız” dedi.

GERÇEĞİN, DİRENİŞİN SESİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bakan da BirGün’ün kurulduğu ilk günden bu yana hakikatin izini sürerek halkın haber alma hakkını savunduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Demokrasi, insan hakları, özgürlük ve bağımsız basın için verdiği mücadele yalnızca gazetecilik değil, aynı zamanda toplumsal bir görevi de yerine getiriyor. BirGün, savunduğu değerler sebebiyle yıllardır sistematik bir baskıya maruz bırakılmakta; AKP güdümündeki Basın İlan Kurumu’nun ilan ve reklam ambargoları, gazeteyi ekonomik olarak susturma çabalarının bir aracı haline getirilmişken hukuki davalar, ağır cezalar, gözaltılar ve tutuklama tehditleriyle bir sindirme politikası uygulanmaya çalışılıyor. Ancak bu girişimler her seferinde boşa çıkmıştır, çünkü BirGün yalnızca bir gazete değil, halkın, gerçeğin ve direnişin sesidir.

BirGün gazetesine ve gazetecilerine yönelik gerçekleştirilen operasyon, basın özgürlüğüne ve halkın haber alma hakkına ağır bir saldırıdır. Bu tür girişimler yalnızca gazetecilere değil, doğrudan demokrasimize ve hukukun üstünlüğüne de yapılmış bir saldırıdır. Gazeteci arkadaşlarımızın serbest bırakılmış olması elbette sevindiricidir, ancak bu olayın yarattığı tahribat görmezden gelinemez. Unutulmamalıdır ki bir ülkede basın özgürlüğü, halkın özgürlüğü ile eş anlamlıdır. Baskıcı rejimler, bağımsız medyayı susturarak halkın gerçeklere ulaşmasını engellemek ister. Ancak bizler, BirGün’ün yanında olduğumuzu, hakikatin peşinden koşan gazetecilerin asla yalnız olmadığını yüksek sesle ifade ediyoruz.”

Şevkin ise BirGün çalışanlarına dayanışma duygularını ifade ederek, “Basın üzerindeki engellemeler, gözaltılar, tutuklamalar kalkmadıkça Türkiye’de demokrasiden, hukuktan, insan haklarından söz edilemez. İlkeli gazeteciliğin temsilcisi olan BirGün ailesiyle her zaman yanyanayız” diye konuştu.

KESK’TEN ZİYARET

KESK Eş Başkanı Ahmet Karagöz ve KESK MYK Üyeleri Sevgi Yılmaz, Sema Pınar, Bahadır Berdicioğlu ve Erdal Karakuş da ziyaretlerinde BirGün çalışanlarına dayanışma duygularını ifade etti. Karagöz, iktidarın tüm toplum kesimlerine yönelik baskılarını daha da arttırdığına dikkati çekerek, buna karşı birleşik bir mücadeleyi hayata geçirmenin önemini vurguladı.