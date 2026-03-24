BirGün’e İsmail Arı için destek ziyaretleri

BirGün/ANKARA

Muhabirimiz İsmail Arı'nın tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, BirGün Ankara Bürosunu ziyaret etti. Ziyarette destek mesajlarını ileten Bulut, “İsmail Arı’nın gazeteciliğine şahidiz. İsmail Arı hiçbir zaman yalnız kalmayacak, her zaman destek olacağız“ ifadelerini kullandı.

CHP Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu Üyesi Yalçın Karatepe de BirGün Gazetesi’ne destek ziyaretinde bulundu. Tutuklanma sürecine dair bilgi alan Karatepe BirGün Gazetesi’nin yanında olduğunu belirterek “İfade özgürlüğünün yargı yoluyla kısıtlandığı bir dönemdeyiz. İsmail Arı gazetecilik yapmaktadır, yapmaya da devam edecek. İsmail Arı’nın yanındayız” dedi.

Emek Partisi (EMEP) adına EMEP Milletvekili Sevda Karaca, EMEP Ankara İl Başkanı Rüstem Kahraman, Çankaya İlçe Başkanı Timurlenk Aydemir BirGün Gazetesi’ne desteğe geldi. “Değerli dostumuz İsmail Arı nezdinde BirGün Gazetesi’yle dayanışmaya geldik” diyen Sevda Karaca, “İsmail'in bu mesnetsiz gerekçelerle tutuklanmasının ardından ortaya çıkan dayanışma da çok önemli bir şey gösteriyor. Depremzedelerden çocuk istismarı davalarında adalet arayanlara, kadın mücadelesinden çevre mücadelesine çok geniş kesimlerden insanların İsmail'in gazeteciliğine kefil olması bu memlekette gazeteciliğin nasıl yapılması gerektiğine ilişkin çok önemli bir şey ortaya koyuyor” diye konuştu.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli ve DEM Parti Milletvekili Sevilay Çelenk de dayanışma ziyaretinde bulundu. DEM Parti heyeti, “Basın özgürlüğü bizim için değişmez gündemlerden biri. İsmail Arı’nın ve BirGün’ün yanındayız” diyerek desteklerini iletti.

“HALKIN HABER HAKKINA SALDIRI”

Ziyaretler meslek örgütlerinin dayanışmasıyla devam etti. İletişim Emekçileri Dayanışma Ağı’ndan Özkan Öztaş, Özgür Hüseyin Akış ve Sıla Yılmaz; BirGün Ankara Bürosuna ziyarette bulundu. İsmail Arı’yı ve özgür gazeteciliği savunmaya devam edeceklerini belirten İletişim Emekçileri Dayanışma Ağı üyeleri, “İsmail Arı yalnız değildir. Bu saldırı sadece bir gazeteciye değil, halkın haber alma hakkına yönelmiş bir saldırdır” dedi.

NE OLMUŞTU?

Muhabirimiz İsmail Arı, bayramda aile ziyareti için gittiği Tokat’ın Turhal ilçesinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 21 Mart Cumartesi günü 22.10 sıralarında gözaltına alındı.

"Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlaması yöneltilen Arı, pazar günü sabah saatlerinde Ankara’ya getirildi.

Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Arı, savcılık tarafından ifadesi dahi alınmadan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İsmail Arı, yaptığı haber nedeniyle "Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçlamasıyla tutuklandı. Arı, Sincan Cezaevi’ne götürüldü.

İSMAİL ARI'DAN MESAJ

Tutuklanan muhabirimiz İsmail Arı, cezaevinden yurttaşlara seslendi.

Tutuklanmasının ardından Sincan Cezaevi'ne götürülen Arı, buradan gönderdiği mesajında "Aile ziyaretinde gözaltına alındığım an kalemimi kırdıklarını anladım. Son bir yıldır beni tutuklamak istiyorlardı. Yani kurt kuzuyu yemeye çoktan karar vermişti" ifadelerini kullandı.

"Ancak ben susmayacağım. Beni tutuklayanlar suç işledi" diyen Arı, mesajında gazetecilere ve iyi gazeteciliğe sahip çıkılmasını istedi.

"Gazetecilik kazanacak" diyen muhabirimiz İsmail Arı'nın mesajı şöyle:

"Aile ziyaretinde gözaltına alındığım an kalemimi kırdıklarını anladım. Son bir yıldır beni tutuklamak istiyorlardı. Yani kurt kuzuyu yemeye çoktan karar vermişti.

Ancak ben susmayacağım. Beni tutuklayanlar suç işledi.

Gazetecilere ve iyi gazeteciliğe sahip çıkın.

Herkese bolca selam.

Gazetecilik kazanacak!

Tutuklu Gazeteci İsmail Arı"