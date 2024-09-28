BirGün’e konuşan İranlı kaynaklar: Yüksek Ulusal Milli Güvenlik Konseyi olağanüstü toplanacak

İsrail’in Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta Hizbullah’ın kalesi olarak nitelenen Dahiye bölgesine gerçekleştiği saldırılar ile Hizbullah Lideri Hasan Nasrallah’ı öldürmesi sonrası Ortadoğu’da hareketli saatler yaşanıyor.

BirGün’e konuşan bir İranlı gazeteci, “Ciddi bir yas havası var. Aynı zamanda hem halkta hem de bürokraside tedirginlik hali mevcut. Bugüne kadar olanın dışında bir durum yaşanıyor. An itibariyle herkes diken üstünde” dedi.

"HAMANEY'İN TAHRAN'DAN GİTMİŞ OLMA İHTİMALİ ZAYIF"

Tahran’da fiili bir olağanüstü hal ilan edildiği ve dini lider Hamaney’in Tahran’ın dışında güvenli bir bölgeye götürüldüğü iddiaları hakkında da konuşan gazeteci, “Doğrudan İran’ın hedef alındığı saldırılarda bile Hamaney hiçbir yere gitmedi ve canlı yayınlara çıkarak açıklamalar yaptı. Bu durumda Tahran dışında bir yere gitmiş olması iddiaları çok zayıf bir ihtimaldir” diye konuştu.

"İRAN BUGÜN BİR KARAR ALACAK"

BirGün’e konuşan İran Dışişleri Bakanlığı yetkilisi ise İran Yüksek Ulusal Milli Güvenlik Konseyi'nin bugün bir araya geleceğini belirterek şöyle konuştu:

“Hasan Nasrallah’ın ölümü sonrası İran Yüksek Ulusal Milli Güvenlik Konseyi saati ve yeri ilan edilmemek üzere, büyük bir olasılıkla da Hamaney liderliğinde olacak şekilde bugün bir araya gelecek. Nasrallah’ın öldürülmesi kesinlikle bugüne kadar yaşananlar arasında en ciddi olaylardandır. İran, bu yeni durum ile ilgili bugün bir karar alacak. İran’ın Nasrallah’ın şehadeti sonrası nasıl bir tavır alacağını ilerleyen saatlerde daha net anlayacağız.”