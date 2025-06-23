BirGün’e ‘Kültür Sanata Katkı Ödülü’

KültürSanat Servisi

Yeni Tiyatro ve Yeni Sinema Dergisi tarafından verilen Uluslararası Emek ve Başarı Ödülleri sahiplerini buldu. BirGün Kültür Sanat Editörü Tuğçe Çelik’e ‘Kültür Sanata Katkı Ödülü’nün takdim edildiği tören İstanbul Mecidiyeköy’deki Torun Center Büyük Sahne’de gerçekleştirildi.

2024-2025 yılı tiyatro ve sinema sezonuna akademik değer katan 12. Uluslararası Yeni Tiyatro ve Yeni Sinema Dergisi Emek ve Başarı Ödülleri, Dr. Erbil Göktaş, gazeteci Sayım Çınar ve Mustafa İri’nin koordinatörlüğünde düzenlenen programla sahiplerine takdim edildi. Gecenin sunuculuğunu Korhan Abay ve Arzu Yanardağ üstlenirken, müzisyen Sabri Tuluğ Tırpan ile Hakan Dedeler mini konser verdi.