BirGün’lük Festival coşkusu 25 Ekim'de İzmir'de

BirGün’lük Festival coşkusu bu yıl İzmir’de gerçekleşecek.

BirGün gazetesi 20. yılını, artık bir marka haline gelen BirGün’lük Festival ile İzmir’de kutluyor.

Müzikseverlerin hafızalarında sıcaklığını koruyan BirGün’lük Festival, 25 Ekim 2024 tarihinde, bu defa İzmir Tarihî Havagazı Fabrikası’nda birbirinden kıymetli isimleri ağırlıyor.

Söyleşiler, atölyeler ve gösterilerle renklenecek olan festival, yine dayanışma ruhuyla bir gününüzü güzelleştirmeye hazırlanıyor.

Program çok yakında açıklanacak...