BirGün’lük Festival Mersin’de Başlıyor: Müziğin, umudun ve dayanışmanın günü

Haber Merkezi

Bağımsız medyayı destekleyenler bu kez doğada bir araya geliyor. BirGün Gazetesi Mersin Okur İnisiyatifi tarafından düzenlenen BirGün’lük Festival, 25 Mayıs Pazar günü Mezitli’deki Kuyuluk Piknik Alanı’nda gerçekleştirilecek. Saat 09.00’da başlayıp 19.30’a kadar sürecek etkinlik, bir buluşma ve dayanışma günü olarak planlandı.

Festival, gazetelerine sahip çıkan okurların birlikteliğiyle daha güçlü bir bağımsız medya için önemli bir adım atmayı hedefliyor. “Şimdi Dayanışma Zamanı” sloganıyla yola çıkan etkinlik, kültür-sanat aktiviteleri, çocuk etkinlikleri ve söyleşilerle dolu bir günü katılımcılarla buluşturacak. BirGün Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Yaşar Aydın ve BirGün yazarı, gazeteci Timur Soykan’ın katılacağı festival programında gazeteci Abidin Yağmur’un moderatörlüğünde bir söyleşi de gerçekleşecek.

Etkinlikte ayrıca Kibrit Kutusu ve Praksis grupları sahne alacak. Festival kapsamında sürpriz canlı yayın bağlantıları, çeşitli stantlar ve öğle yemeği servisi de bulunacak. Alana ulaşım için servis araçları Karaduvar Mahallesi önü, Forum AVM otobüs durağı ve Eski Mezitli Belediyesi önünden saat 09.30’da hareket edecek.