BirGün’lük Festival yeniden Mersin’de

Mersinliler, BirGün Okur İnisiyatifi'nin düzenlediği BirGün'lük Festival'de bugün bir araya geliyor. ‘’Birlikte Güzel’’ sloganıyla düzenlenen BirGün’lük Festival, Mezitli Kuyuluk Piknik Alanı’nda gerçekleşecek.

Sabah 9.30'da başlayan akşam 19.30’a kadar sürecek festival gün boyu etkinliklerle devam edecek. Kamp alanında gerçekleşecek festivalde çeşitli stantlar da kurulacak. Festivale katılanlar, Kibrit Kutusu konseriyle eğlenecek. Usta sanatçı Hüsnü Arkan da etkinlikte sahne alacak.

Tutuklu gazetecilerin sesi olmak için düzenlenen etkinlikte BirGün Yayın Koordiantörü Yaşar Aydın ve gazeteci Barış Terkoğlu ile söyleşiler gerçekleştirilecek. Etkinlikte, Mersina Halk Oyunları ekibi de gösteri yapacak.

BİRLİKTE BAŞARIRIZ

Uzun süredir festivale hazırlanan BirGün Okur İnisiyatifi, etkinliğin yoğun emekle ortaya çıktığına dikkati çekti. BirGün Okur İnisiyatifi’nden Kemal Dama, festivalde "her şeyin birlikte güzel olacağını" vurguladı.

BirGün Gazetesi kurulduktan yalnızca iki yıl sonra, 2006’da okurların dayanışma amacıyla farklı etkinlikler düzenlemeye başladığını belirten Dama, BirGün Okur İnisiyatifi etkinliklerinin neredeyse gazeteyle yaşıt olduğunu söyledi. Dama, konserlerin giderek okurla daha fazla temas eden etkinliklere dönüştüğünü belirterek "BirGün gazetesinin duruşunu destekleyen bir inisiyatif olmak için çabalıyoruz. Tıpkı tutuklu BirGün muhabiri İsmail Arı gibi, onları sahiplenmekten de vazgeçmeyeceğiz. Sadece BirGün gazetecileri değil onurlu, eşitlikçi, özgürlükçü, başı dik, cesur yürekli, kalemi cesur gazetecilerin de yanında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz. Onurlu gazeteciler asla yalnız değiller’’ diye konuştu. BirGün'ün patronsuz ama sahipsiz olmayan yapısını da hatırlatan Dama, "BirGün patronsuz bir gazete olabilir ama asla sahipsiz değildir. BirGün gazetesinin sahipleri bugün de, gelecekte de okurlar olmalıdır’’ dedi.

BİRLİKTE GÜZEL!

“Birlikte Güzel” sloganıyla yurt genelinde zorlu dönemlerden geçerken birlikte gülmenin, birlikte eğlenmenin ve her alanda bir arada olmanın güzelliğinin vurgulanırken tek adam rejiminin de ancak birlik olunursa yıkılacağı anlatılıyor.