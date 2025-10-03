‘BirGün’ü savunmak düşünce özgürlüğünü savunmaktır’

Haber Merkezi

İstanbul Demokrat Ordulular Platformu (İDOP), BirGün’e dayanışma ziyaretinde bulundu. İDOP Başkanı Kemal Erdoğan, BirGün gibi muhalif medya kanallarının savunulmasının ve desteklenmesinin ülkedeki demokrasi mücadelesinde kritik bir önem taşıdığını belirtti.

Erdoğan, şunları kaydetti: “BirGün gibi örnek kurumların her anlamda desteklenmesi her birimize düşen bir sorumluluk. Biz de BirGün’ün daima gerçekleri yazan çizgisi doğrultusunda yayın hayatına devam edebilmesi için elimizden gelen destek ve dayanışmayı her zaman göstereceğiz.”