BirGün’ün en az 6 haberi erişime engellendi!

Haber Merkezi

Gazetelerde yayımlanan haberlere mahkemelerce erişim engeli kararları verilmeye devam ediyor. 2026’nın ilk iki ayında BirGün’ün internet sitesinde yer alan en az 6 özel habere erişim engeli getirildi. Haberlerden ikisi dün erişime engellendi.

Erişime engellenen haberlerden üçü BirGün Yazarı Timur Soykan, ikisi BirGün muhabiri İsmail Arı imzalı oldu. Sözkonusu haberler 2023 ila 2026 yılları arasında yayımlanırken haberlerden birinin ise 2018 tarihli olması dikkat çekti.

Öte yandan İsmail Arı imzalı “AKP’li Özhaseki’ye şantaj: 1 Milyar TL istediler” başlıklı habere erişim engeli getirilmesine yönelik haber de erişime engellendi.

Erişim engeli getirilen özel haberlerin bazıları şöyle: