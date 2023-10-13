BirGün’ün gündem olan ‘adliyedeki rüşvet çarkı’ haberine erişim engeli!

BirGün yazarı Timur Soykan’ın yargı içindeki çürümeyi gözler önüne serdiği yazısı hakkında, yayınlanmasının üzerinden 24 saat geçmeden erişim engeli kararı verildi.

BirGün yazarı Timur Soykan’ın gündem olan “Başsavcının rüşvet çığlığı: Çürüyoruz” başlıklı bugünkü yazısına, yazıda ismi geçen İstanbul Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun’un başvurusu üzerine erişim engeli getirildi.

Soykan bugünkü yazısında, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar’ın Hakimler ve Savcılar Kurulu’na göndererek adliyedeki rüşvet çarkını anlattığı yazısını gündeme getirmişti. Uyuşturucu kaçakçılarının, yasadışı bahisçilerin, milyonlarca lira gasp edenlerin nasıl tahliye edildiğinin, erişim engeli kararlarının para karşılığı verildiğinin ifade edildiği söz konusu yazıda Uçar, “Yargı içinde oluşmaya başlayan çete ve çetecikleri yok etmeliyiz” demişti.

BirGün’ün manşete taşıdığı haber hakkında, 7 yıl İstanbul Anadolu Adalet Komisyonu Başkanlığı yapan ve 1 Eylül’de İstanbul Adalet Komisyonu Başkanlığı’na atanan Bekir Altun’un şikayetiyle erişim engeli kararı verildi.

İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen erişim engeli kararında, Bekir Altun’un “Gerçeğe aykırı ve kişilik haklarına saldırı kastıyla şeref, haysiyet ve onuruna yönelik hakarette bulunulduğunu” ileri sürdüğü kaydedildi.

Altun’Un başvurusunun kabul edildiği kararda, “Başvuru dilekçesi ve ekleri incelendiğinde; erişime engellenmesi istenilen aşağıda belirtilen URL adreslerindeki yayınlarda, kişilik haklarını ihlal etmek kastı ile hareket edildiği kanaatine varıldığından talebin kabulüne dair aşağıdaki karar verilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği, aralarında Timur Soykan’ın yazısının yanı sıra konuyu haberleştiren diğer internet siteleri, X’te yer alan gönderiler ve YouTube yayınlarının da bulunduğu 77 içeriğin erişime engellenmesine karar verdi.