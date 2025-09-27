BirGün’ün gündeme getirdiği işkence merkezinde yaşananlara tepki yağdı

HABER MERKEZİ

BirGün, İstanbul Beylikdüzü’ndeki Özel Mor Menekşe Bakım Merkezi’nde, otizmli çocukların çıplak gezdirilip aç bırakıldıkları, birbirlerinin dışkısını yedikleri, görevlilerce dövüldüğü ve bu merkezin hâlâ açık olduğunu ortaya çıktı. Skandalın gündem olmasının ardından özel bakım merkezi kapatıldı.

Aile Sosyal Hizmetler ve İl Müdürlüğü tarafından üç aylık döneme ait kamera kayıtları incelenerek hazırlanan raporda da 62 engelli çocuk ile yetişkin bireyin kaldığı merkezde 100’ün üzerinde ihmal ve istismara imza atıldığı vurgulandı. Merkezde devlet korumasında engelli çocuklar ile bireylerin de kaldığı öğrenildi.

HABER OLUNCA KAPATILDI

BirGün'ün ortaya çıkardığı haberin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı basın açıklaması yaptı. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada bakım merkezinin kapatıldığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Haberlere konu olan özel bakım merkezi ile ilgili iddiaların tespitinin ardından il müdürlüğümüzce ivedilikle teftiş başlatılmıştı. İddialara ilişkin ihmali bulunan kişilerin iş akdi feshedilip, Cumhuriyet Başsavcılığına Bakanlığımızca suç duyurusunda bulunulmuştu. Söz konusu özel bakım merkezine yönelik kapatma kararı alınmış olup, kurumdan hizmet alan engelli bireylerin başka merkezlere yerleştirilme süreci başlatılmıştır. İhmali bulunanların en ağır cezayı alması için bizzat suç duyurusunda bulunduğumuz ve müdahil olduğumuz dava sürecini titizlikle takip edeceğiz" ifadelerine yer verildi.”

MERKEZE VE BAKANLIK’A TEPKİ YAĞDI

İstanbul Otizm Gönüllüleri Derneği’nden yapılan açıklamada, “Yıllardır bakım merkezleriyle ilgili bakanlıklar ve ilgili kurumlarda dile getirdiğimiz sorunlar çözülmedi. Ve bugün yine korkunç bir bakım merkezi haberiyle sarsıldık. Soruyoruz; ‘Otizmli evlatlarımızın insan muamelesi görmesi için’ daha ne yapmamız lazım?” denildi.

‘İNSANLIK SUÇUNUN KARŞISINDA SUSMAYACAĞIZ’

Genel Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası’ndan (Genel Sağlık-İş) yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:

“İstanbul Beylikdüzü’ndeki Özel Mor Menekşe Bakım Merkezi’nde engelli bireylerin uğradığı darp, istismar ve ihmal olayları bir kez daha göstermiştir ki sosyal devlet yok edilmiş, insan hayatı ve onuru özelleştirmelerle piyasaya teslim edilmiştir. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün raporuna göre 62 engelli birey, üç ay boyunca 100’den fazla istismar vakasına maruz bırakılmıştır. Aç bırakma, çıplak gezdirme, dışkı yedirme gibi insanlık dışı uygulamalar, kamera kayıtlarına bile yansımıştır. Ancak tüm bu vahşete rağmen söz konusu kurum hâlâ faaliyetini sürdürmektedir. Bu tablo, yalnızca birkaç görevlinin değil, bu düzeni yaratan siyasi iktidarın eseridir! Sosyal hizmetleri kar anlayışıyla özel sektörün insafına bırakan anlayış, engelli bireyleri en temel haklarından mahrum bırakmıştır… Biz sağlık ve sosyal hizmet emekçileri, bu insanlık suçunun karşısında susmayacağız!”

‘BU OLAYIN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ’

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası’ndan (SES) yapılan açıklamada ise “İstanbul’da Özel Mor Menekşe Bakım Merkezi’nde yaşanan korkunç olaylar kamusal hizmetlerin kar amaçlı piyasaya açılmasının dehşet verici sonuçlarını bir kez daha gözler önüne sermiştir. En son özel hastanelerdeki yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde çocuklarımızın canına kasteden uygulamanın bir benzerini bugün özel bakım merkezinde görmekteyiz. Özel gereksinimli çocuklara hizmet veren bu merkez ile ilgili haberlere yansıyan vahşet, insanlık değerlerinin kar uğruna nasıl ayaklar altına alındığını bize göstermektedir. Bu olayın peşini bırakmayacağız ve takipçisi olacağız” denildi.

MİLLETVEKİLLERİNDEN TEPKİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İstanbul’daki bir özel bakım merkezinde ortaya çıkan vahşet insanlığın utancıdır! Otizmli çocuklar çıplak gezdirildi, aç bırakıldı, birbirlerinin dışkılarını yemeye zorlandı, dövüldü… Üstelik tüm bunlar olurken bakanlık seyirci kaldı! Bu tablo, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın iflas ettiğini gözler önüne seriyor. Çocuklarımızı ve engelli bireylerimizi koruyamayan bir sistem, hangi vicdana sığar?” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu ise “Tüyler ürpertici bir bakımevi... Otizmli çocuklar adeta bir kabusu, kendi hayatlarında yaşıyorlar! Bakım evi değil resmen bir işkence evi” ifadelerini kullandı.