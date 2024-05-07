BirGün’ün gündeme getirdiği Koza’nın maden projesi iptal edildi

BirGün’ün ‘Koza’nın madeninde fay hattı gizlendi’ başlığıyla gündeme taşıdığı, Koza Altın İşletmeleri A.Ş. tarafından Ardahan Göle’de kurulmak istenen maden ocağı projesi iptal edildi. Kararı duyuran CHP Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu yaptığı paylaşımda, “Ruhsatın tamamen iptalini sağlayana kadar mücadelemiz devam edecek” dedi.

Erzincan İliç’teki 9 kişinin liç yığını altında kaldığı felaketin ardından gözler yeniden ülkenin dört bir tarafında pıtırak gibi çoğalan altın madenlerine çevrildi.

2015’te kayyum yönetimine geçen ve neredeyse her ay yeni bir proje hazırlayan Altın Koza, son olarak gözünü Ardahan Göle’ye dikmişti.

Geçimini hayvancılıkla sağlayan 4 köyün ortasına altın madeni açmak için harekete geçen Koza Altın, ÇED gerekli değildir kararı alabilmek için hazırladığı proje tanıtım dosyasında, diri fay hattını görmezden geldi. Altın madeni ruhsat sahasının içinden geçen ve uzmanların şiddeti büyük deprem beklediği Göle Fay Hattı’nı proje tanıtım dosyasına koymadı. Şirket, kalıcı yapı kurulmayacağı için Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği hükümleri gereği yapılacak bir işlem bulunmadığını belirtti. Bölge halkı projeye karşı teyakkuza geçti.

Bölge halkının itirazları sonuç getirdi. ÇED süreci sonlandırılan proje rafa kalktı.

İptal kararını duyuran CHP Ardahan Milletvekili Özgür Erdem paylaşımla şu ifadelere yer verdi:

“İlgili projeyle alakalı ilk haber aldığımız günden bu yana konuyla ilgili birçok girişimlerimiz olmuş, detaylarını siz değerli hemşerilerimizle paylaşmış, kamuoyu yaratmak adına her yerde sesimizi duyurmaya çalışmıştık. Bölgemiz insanına , doğasına, tarım ve hayvancılığa zarar verecek hiçbir projeye sıcak bakmayacağımızın altını çizmiştik.”