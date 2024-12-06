BirGün’ün haberi Meclis gündeminde

HABER MERKEZİ

BirGün’ün gündeme getirdiği AKP mitingine cemaati götürmediği için sürülen imama ilişkin CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, TBMM’ye soru önergesi verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın cevaplamasını isteyen Demir şu soruları sordu:

•AKP İlçe Başkanlığı yöneticilerinin, bir devlet memurunu arayarak cemaati mitinge getirmesi yönünde bir zorlaması olmuş mudur?

•Yusuf Kılıç’ın bu teklifi kabul etmediği için sürüldüğü iddiaları doğru mudur?

•AKP’li siyasetçilerin Diyanet İşleri personeline emir vermesi rutin bir uygulama mıdır? Bu konuda bir önlem alınacak mı?