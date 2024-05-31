BirGün’ün haberi Meclis gündeminde: "AKP'li belediye hafriyat adı altında kaçak madencilik yapıyor"

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, BirGün'ün gündeme taşıdığı "AKP’li belediyeden maden rantı: Mesire alanı görünümünde maden sahası" haberiyle ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi verdi. Torun, "Ulubey’de büyük bir kent suçu işleniyor. Ulubey Belediyesi hafriyat adı altında kaçak madencilik yapıyor" dedi.

BirGün’ün 28 Mayıs'ta "AKP’li belediyeden maden rantı: Mesire alanı görünümünde maden sahası" başlığıyla gündeme getirdiği haber Meclis gündemine taşındı.

Ordu Ulubey’de bulunan orman arazisinde kedi kumu üretiminde kullanılan bentonit madeninin tespit edilmesinin ardından AKP’li Ulubey Belediye Başkanı devreye girdi.

Maden sahası olan alana mesire alanı yapacağını söyleyerek Orman Müdürlüğünden kazı izni alan belediye başkanı, alandaki kedi kumu üretiminde kullanılan bentonit madenini hafriyat olarak göstererek nakliye ihalesi açtı.

Kamyonlarla taşınan hafriyat görünümündeki bentonit madeni ise Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin hafriyat alanları yerine Fatsa’da bulunan bir kedi kumu fabrikasına boşaltıldı.

CHP Torun, yaptığı yazılı açıklamada, olaya ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi verdiğini duyurdu.

"Ulubey’de büyük bir kent suçu işleniyor. Ulubey Belediyesi hafriyat adı altında kaçak madencilik yapıyor" diyen Torun, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na konuya ilişkin soru önergesi verdik. Aynı zamanda buradan da seslenmek istiyoruz, Ulubey’de büyük bir kent suçu işleniyor. Ulubey Belediyesi hafriyat adı altında kaçak madencilik yapıyor. Ulubey Belediyesi şehrin göbeğinde göz göre kayıt dışı bir ticari faaliyet yürütüyor. Ulubey’in kalbinde açılan bu yara onarılamaz hale gelmeden hemen müdahale edin. Sizi dikkatle izliyoruz. Bu hatadan dönün belediye sizin babanızın çöplüğü değil" ifadelerini kullandı.

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