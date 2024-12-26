BirGün’ün haberi Meclis gündeminde: DEM Parti Diyarbakır milletvekillerinden ortak açıklama

BirGün\Ankara

BirGün, 24 Aralık’ta "Gericiler okullarda kol geziyor!" başlığıyla yayımlanan haberiyle Milli Eğitim Bakanlığı’nın HÜDA-PAR’lıların yönettiği Peygamber Sevdalıları Vakfı ile eğitimde işbirliği protokolü imzaladığı ortaya çıkardı.

Tepki çeken protokol Meclis gündemine taşındı. DEM Parti Diyarbakır Milletvekilleri Sevilay Çelenk, Halide Türkoğlu, Adalet Kaya, Serhat Eren, Mehmet Kamaç ve Ceylan Akça Cupolo'nun imzasını taşıyan soru önergesi Meclis’e sunuldu.

Protokole tepki gösteren DEM Parti Diyarbakır Milletvekilleri, “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin müfredatta yer almasına rağmen, lise ve ortaokullarda artan din, ahlak ve değerler derslerine ek olarak, tarikat ve cemaatlere bağlı, pedagojik formasyona sahip olmayan kişilerin eğitim süreçlerine dahil edilmesi hangi gerekçeyle açıklanmaktadır?” diye sordu.

DEM Parti Diyarbakır Milletvekilleri, Milli Eğitim Bakanlığı’nın Peygamber Sevdalıları Vakfı ile imzaladığı protokolde sıkça vurgulanan “gönüllülük” ilkesine tepki göstererek şu soruları yöneltti:

“Protokol kapsamında öğrencilerin katılımının gerçekten gönüllülük esasına göre gerçekleşip gerçekleşmediğini denetleyen bir mekanizma var mıdır? Varsa, bu mekanizma hangi kriterlere göre işlemektedir ve elde edilen bulgular nelerdir? Velilerin ve öğrencilerin, iktidarın baskı gücü karşısında etkinliklere zorunlu katılım hissetmelerini önleyecek tedbirler her okulda nasıl uygulanmaktadır?”

"BU VAKIFLA KAÇ PROTOKOL İMZALADINIZ?"

DEM Parti Diyarbakır Milletvekilleri, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yanıtlaması talebiyle şu soruları sordu:

"- Diyarbakır’da Peygamber Sevdalıları Vakfı ile protokol imzalanan toplam kaç okul bulunmaktadır? Bu okullarda toplam kaç öğretmen, yönetici veya diğer personel görevlendirilmiştir?

- Türkiye genelinde Peygamber Sevdalıları Vakfı ile imzalanmış toplam kaç protokol bulunmaktadır? Bu protokollerden kaçı hâlen yürürlüktedir?

- Protokolde geçen vakfın belirlediği “öğretim üyesi, araştırmacı, panelist ve uzmanlar” kimlerdir? Bu kişilerin ne gibi uzmanlıkları bulunmaktadır ve bu uzmanlıkların eğitim içeriklerine uygunluğu nasıl değerlendirilmektedir?

- Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından sağlanan duyuru ve materyal (afiş, broşür vb.) içerikleri nelerdir ve bu içeriklerin onay süreci nasıl yürütülmektedir?

- Protokol kapsamında öğrencilerin katılımının gönüllülük esasına göre gerçekleşip gerçekleşmediğini denetleyen bir mekanizma var mıdır? Varsa, hangi kriterlere göre işlemektedir ve bulguları nelerdir? Velilerin ve öğrencilerin, iktidarın baskı gücü karşısında etkinliklere zorunlu katılım hissetmelerini engelleyecek önlemler her okul ortamında nasıl sağlanmaktadır?

- Bu tür protokoller ve projeler, Anayasa’nın 2. maddesinde belirtilen laiklik ilkesi çerçevesinde nasıl değerlendirilmektedir? Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin müfredatta yer almasına rağmen, lise ve ortaokullarda sürekli artan din, ahlak ve değerler derslerine ek olarak, tarikat ve cemaatlere bağlı, pedagojik formasyona sahip olmayan kişilerin eğitim süreçlerine dahil edilmesi hangi gerekçelerle açıklanmaktadır? Bu uygulamaların Anayasa’ya ve laik eğitim ilkesine uygunluğu nasıl denetlenmektedir?”