BirGün’ün haberi Meclis gündeminde: Deprem davaları neden ilerlemiyor?

BirGün'ün gündeme taşıdığı, 6 Şubat depremlerinde 65 kişiye mezar olan Fuat Koku sitesi için hukuki sürecin başlatılmamasına ilişkin İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu soru önergesi verdi.

Haber Merkezi

BirGün’ün dün (20 Mayıs Pazartesi) “Neyi bekliyorsunuz!” başlığıyla gündeme getirdiği haber Meclis gündemine taşındı.

Depremin üzerinden yaklaşık 16 ay geçmesine rağmen Hatay’da en az 65 kişiye mezar olan Fuat Koku sitesi için dava dahi açılmadı.

Bilirkişi raporunda kalitesiz malzeme kullanıldığı ve belediyenin de kusurlu olduğu belirtildi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu da deprem davalarındaki adaletsizliğe tepki göstererek, “Maraş merkezli depremlerin ardından Hatay’ın Antakya ilçesindeki Fuat Koku Sitesi de depremlerden etkilenmiş ve A ve B bloktan oluşan sitede 85 kişi yaşamını yitirmiştir. 6 Şubat depremlerinde yine Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan ve 42 kişinin yaşamını yitirdiği Selim Köse Apartmanı’yla ilgili de herhangi bir davanın açılmadığı, hazırlanan bir iddianamenin de bulunmadığı ifade edilmektedir. Depremden etkilenen birçok alanda da yine benzer hukuki süreçlerin yaşandığı anlaşılmaktadır ve buna karşı mağdurlar da ‘adalet nöbeti’ başlatmıştır” ifadelerini kullandı.

Buğra Kavuncu, TBMM Başkanlığı’na verdiği soru önergesi ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a şu soruları yöneltti:

1-Deprem bölgesindeki davalarla ilgili hukuki süreç yavaş mı ilerlemektedir? Örneğin depremde yıkılan ve henüz iddianamesi hazırlanmayan yapılarla ilgili neden gelişme sağlanamamıştır?

2-Depremde yakınlarını kaybeden mağdurların hukuki süreçle de yıpranma ve mağdur olma ihtimaline karşı ne gibi önlemler düşünülmektedir?

3-Davalara dahil olan kamu görevlileriyle ilgili yasal süreç nasıl işletilmektedir?

4-Dava süreçlerinin hızlandırılması adına herhangi bir önlem ya da çalışma söz konusu mudur?