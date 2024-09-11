BirGün’ün haberi Meclis gündeminde: Gaziantep'te çocuklarımız kimlere emanet?

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, BirGün’ün ortaya çıkardığı Antep'teki “müdür” skandalını Türkiy Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) gündemine taşıdı.

Öztürkmen, farklı okullarda müdürlük yapan İbrahim Kutlu Özmantar'ın hem kadın öğretmene şiddetten yargılandığını hem de sahtecilik yaptığının tespit edildiğini belirterek, "Bu suçlamaların odağındaki bir okul müdürü nasıl hâlâ o görevde kalabilir? Milli Eğitim yetkililerine soruyorum; Siz çocuklarınızı böyle bir müdürün okuluna gönderir misiniz?" dedi.

CHP'li Öztürkmen'in Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle TBMM'ye sunduğu soru önergesinde şu ifadeleri kullandı:

"Gaziantep'te Mehmet Hayri Akınal Kız İmam Hatip Lisesi’nde okul müdürü olarak görev yaptığı 14 Haziran 2022 tarihinde, aynı okulda görev yapan H.Ö. isimli kadın öğretmene saldırmaktan yargılaması devam eden İbrahim Kutlu Özmantar ile ilgili yeni suçlamalar basında yer almıştır. Haberlere göre, İbrahim Kutlu Özmantar'ın hâlâ müdür olarak çalışmakta olduğu Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi’nde, öğrencilerin almadığı dersler için not girişi yaptığı ortaya çıkmıştır. Olay, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü müfettişleri tarafından yürütülen soruşturmayla da tespit edilmiş ve İbrahim Kutlu Özmantar'a disiplin yönünden 1\30 oranında aylıktan kesme cezası verilmesi talep edilmiştir."

GÖREVİNE DEVAM ETMESİNDE SİYASİ BASKILAR MI ETKİLİ OLDU?

Öztürkmen’in Milli Eğitim Bakanı Tekin’e yönelttiği sorular ise şöyle:

1- Kadına şiddet sorununa yönelik kamuoyu hassasiyeti ortadayken, bir kadın öğretmene saldırmaktan yargılanan bir öğretmenin hâlâ Gaziantep ilinde "müdür" olarak görevine devam edebilmesi nasıl mümkün olmaktadır?

2- Kadın öğretmene şiddet davası devam ederken, başka bir okulda sahtecilik yaptığı müfettiş raporlarıyla tespit edilmesine rağmen sadece 1/30 oranında aylık kesme cezası talep edilmesi adil midir?

3- Kadına şiddet ve sahtecilik suçlamalarının yanı sıra, İbrahim Kutlu Özmantar'ın yöneticisi olduğu “Bülbülzade Vakfı” geçmişte yaptığı "cihat çağrıları" ile gündeme gelmişti. Vakıf yöneticisi olması hasebiyle söz konusu çağrılarla ilgili Özmantar ile ilgili bir yaptırım uygulanmış mıdır?

4- Özmantar’ın şu anda görev yaptığı okulda müdür yardımcısının odasını basmaya çalıştığı iddia edilmektedir. Bu iddia doğru mudur?

5- Bu kadar suçlama ve olgulara rağmen İbrahim Kutlu Özmantar'ın öğretmen ve müdür olarak görevine devam edebilmesinde siyasi baskılar etkili olmuş mudur?

6- Milli Eğitim Bakanlığı üst düzey yetkilileri, kendi çocuklarını böyle bir müdürün yönettiği okula gönderirler mi?